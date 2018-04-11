غدًا.. ندوة «نحو تفكيك عالم العراب» بمركز دال

يعقد مركز دال للأبحاث والانتاج الإعلامي حلقة نقاشية حول الدكتور أحمد خالد توفيق، بعنوان "نحو تفكيك عالم العراب"٬ وذلك في في تمام السادسة من مساء غدًا الخميس، بقاعة المحاضرات بشارع عبد الحميد سعيد تقاطع رمسيس - أمام جمعية الشبان المسلمين.



ويشارك في النقاش الروائي أحمد عبد المجيد، والكاتب الصحفي هشام أصلان، والروائية منصورة عز الدين، والكاتب الصحفي سيد محمود، والروائية سالي عادل، ويدير النقاش الكاتب الصحفي سامح فايز. في محاولة لسبر أغوار عالم أحمد خالد توفيق، الذي اعبتره البعض واحدا من أهم الكتاب الذين ساهموا في توسيع رقعة القراءة فى مصر والوطن العربي، بكتاباته التي بدأها في عام 1993 بسلسلة ما وراء الطبيعة، في حين اعتبره آخرون لا يستحق ذلك التقدير، اعتمادا على أنه لم يقدم سوى كتابات للناشئة!.



ويسعى المناقشون لتحليل ذلك الجدل الذي ضرب الأوساط الثقافية المصرية عقب وفاة الراحل إلى جانب تفكيك الظاهرة وفهم أبعادها المختلفة.