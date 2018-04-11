اليوم.. افتتاح معرض «الطريق الثالث» بجاليرى لمسات

يفتتح في تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ معرض التصوير الفوتوغرافي "الطريق الثالث" للفنانة أسماء وجيه٬ والتي تخصصت فى تصوير قصص خبرية فى الدول العربية٬ والعالم الإسلامى مثل العراق وباكستان وغزة.



وعملت "أسماء" فى وكالة "رويترز" لمدة ثمان سنوات غطت فيها النزاع فى أفغانستان ثم أحداث الربيع العربى فى مصر وليبيا وسوريا، وحصلت فيها على مصور "رويترز" لعام ٢٠١٢، كما حصلت على جوائز أخرى منها جائزة تقديرية الاخبار فى مسابقة الصين السنوية.



وظهرت صور "أسماء" في عدة صحف عالمية منها جريدة التايمز اللندنية، ومجلة دير شبيجل الألمانية إلى جانب عدة وكالات تصوير عالمية، و"الطريق الثالت" عن المرأة السورية هو الجزء الأول من القصة الوثائقية التي تعمل عليها.