إحباط مشروع قرار روسي ثان في مجلس الأمن حول سوريا
فشلت روسيا في تمرير مشروع قرار ثانٍ، بمجلس الأمن الدولي، حول الهجوم الكيميائي بمدينة دوما السورية.
ويتعلق المشروع بـ"إرسال خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مكان الهجوم المزعوم في دوما".
فشلت روسيا في تمرير مشروع قرار ثانٍ، بمجلس الأمن الدولي، حول الهجوم الكيميائي بمدينة دوما السورية.
ويتعلق المشروع بـ"إرسال خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مكان الهجوم المزعوم في دوما".
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