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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 06:44 ص

«الصيادلة»: سنطلب موافقة الأزهر على قانون التجارب السريرية

دكتور محى عبيد نقيب
دكتور محى عبيد نقيب الصيادلة
فاتن خديوى
dostor.org/2124298

أكد الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، أن النقابة ستطلب موافقة الأزهر على إجراء التجارب الإكلينيكية والسريرية على البشر، والتأكيد على ضمان حق المريض والمبحوث عليه وعدم تعرضه لمضاعفات خطيرة تحدث عاهات مستديمة به.

وقال عبيد فى تصريح لـ«الدستور»، إن النقابة ستناقش إجراءات التجارب على الأطفال والرضع والسيدات الحوامل، وإجراءات التجارب السريرية والتعامل فى تلك الفئات.

وأضاف أن النقابة ستطالب بوجود ممثلين لها فى لجنة أخلاقيات البحث العلمى، والتى يتكون معظم أعضائها من الجهات التنفيذية دون وجود واضح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى لمراقبة عملية تطبيق القانون، وإعطائهم رخصة الضبطية القضائية للتفتيش على المراكز البحثية.

وأوضح أن قانون التجارب السريرية وصل لنقابة الصيادلة صباح، أمس الثلاثاء، متسائلًا: كيف يتم مطالبة النقابة بالإدلاء برأيها فى القانون كاملًا بعد أقل من يوم من وصوله لها؟، لافتًا إلى أن الاستماع إلى رأى النقابات يكون غير ملزم ولا يزيد عن كونه إجراء شكلى.

وأشار إلى أن الصيدلى الإكلينيكى جزء من قانون التجارب الإكلينيكية والمرتبط بمراحل تصنيع الدواء ومتابعة جميع المراحل التى تتم على المريض، مطالبًا بضرورة تحديد دور الصيدلى الإكلينيكى بشكل واضح فى القانون.

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