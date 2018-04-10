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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 11:39 م

روسيا تطلب دعم إيران العسكري لمواجهة أمريكا في سوريا

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
محمد عمر
dostor.org/2124289

طلبت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم من إيران توفير قاعدة المقاتلات التكتيكية الثالثة التابعة للقوات الجوية في همدان لنشر قاذفاتها الثقيلة.

ومن المرجّح أن تشمل القاذفات الثقيلة طائرات Tu-22 أو Tu - 95 وصهاريج (Il-78) واستخدامها كنقطة للتزود بالوقود للطائرات المقاتلة من المقرر أن يتم نشرها في سوريا، وذلك حسب ما نقلت وكالة شهاب.

وسبق أن فتحت إيران قواعدها الجوية في مدينة همدان القريبة من سوريا أمام الطيران الروسي، وقد سحبتها بعض وجود ضغط داخلي من إيران على الرئيس حسن روحاني، لكن أكدت طهران فتح قواعدها مجددا امام روسيا في حال تطلب الأمر ذلك.

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