عاجل.. الجيش الأمريكي: ننتظر أوامر «ترامب» لضرب سوريا

أكد مسئولون بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، استعداد القوات الأمريكية لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا، لكنهم في انتظار أوامر الرئيس دونالد ترامب.



ونقل التلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم، عن مسئولين عسكريين أمريكيين قولهم إن كل التجهيزات موجودة لتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا في أعقاب الهجوم الكيميائي على دوما بغوطة دمشق الشرقية، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



وقالت الصحيفة إن هنك حالة من تصاعد المخاوف من وقوع ضربة عسكرية أمريكية ضد سوريا، منذ الهجوم على دوما الذي أسفر عن مقتل 45 شخصا بينهم مدنيون في البلدة التي تسيطر عليها المعارضة.



وهاجمت القوات الأمريكية النظام السوري العام الماضي في أعقاب هجوم كيماوي، على بلدة خان شيخون، وأطلقت عشرات من صواريخ كروز على قواعد عسكرية سورية من على متن السفينة يو إس إس بورتر، المتمركزة في البحر المتوسط.



ويخشى من أن يؤدي العمل العسكري الأمريكي إلى مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا، التي تدعم الرئيس بشار الأسد، وذلك وفق الصحيفة.