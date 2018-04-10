«هوية جديدة» لابنة الجاسوس الروسي في بريطانيا
كشفت مصادر بريطانية عن وجود "يوليا سكريبال" ابنة الجاسوس الروسي السابق المسممة، في مكان آمن، تابع لجهاز الأمن الداخلي البريطاني "MI5"؛ وذلك بعد مغادرتها المستشفى.
وقالت صحيفة ميرور البريطانية- في تقرير لها، اليوم- "إنه يجري الآن استجواب يوليا، البالغة 33 عاما، من قِبَل عملاء المخابرات البريطانية، قبل أن يتم منحها حق اللجوء وهوية جديدة".
وأشارت الصحيفة إلى أن والدها- البالغ 66 عاما- ما زال موجودا حتى الآن في المستشفى، ولم يتم استجوابه بعد.
كان الاثنان نُقلا إلى المستشفى- في 4 مارس الماضي- بعد تعرضهما لـ"غاز أعصاب سام" يُعرف باسم "نوفيتشوك".
واتهمت الحكومة البريطانية نظيرتها الروسية بالتورط في الحادث.