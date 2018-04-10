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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:55 م

«هوية جديدة» لابنة الجاسوس الروسي في بريطانيا

يوليا سكريبال
يوليا سكريبال
محمد عمر
dostor.org/2124273

كشفت مصادر بريطانية عن وجود "يوليا سكريبال" ابنة الجاسوس الروسي السابق المسممة، في مكان آمن، تابع لجهاز الأمن الداخلي البريطاني "MI5"؛ وذلك بعد مغادرتها المستشفى.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية- في تقرير لها، اليوم- "إنه يجري الآن استجواب يوليا، البالغة 33 عاما، من قِبَل عملاء المخابرات البريطانية، قبل أن يتم منحها حق اللجوء وهوية جديدة".

وأشارت الصحيفة إلى أن والدها- البالغ 66 عاما- ما زال موجودا حتى الآن في المستشفى، ولم يتم استجوابه بعد.

كان الاثنان نُقلا إلى المستشفى- في 4 مارس الماضي- بعد تعرضهما لـ"غاز أعصاب سام" يُعرف باسم "نوفيتشوك".

واتهمت الحكومة البريطانية نظيرتها الروسية بالتورط في الحادث.

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