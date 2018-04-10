القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
سياسي
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:47 م

مكرم محمد أحمد: إسرائيل رتبت نفسها لارتكاب مجزرة غزة

مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
وليد صلاح
dostor.org/2124270

أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن إسرائيل استعدت جيدا لمسيرات العودة في فلسطين، والمواطن الفلسطيني هو الضحية الوحيدة، مشيرا إلى أن إسرائيل رتبت نفسها لارتكاب مجزرة غزة قبل وقوعها، كما رتبت مسرح العمليات في منطقة التماس، حيث ترابط قوات الجيش الإسرائيلي التي تحمل بالفعل أوامر بالقتل وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وإغراقهم بطوفان من قنابل الغاز المسيل للدموع، فضلًا عن مئات القناصة الإسرائيليين يحملون أوامر صريحة بإطلاق النار على المتظاهرين قبل أن يأتي المتظاهرون إلى المكان بأكثر من يومين.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه على الرغم من أن أحداث غزة وضعت القضية الفلسطينية مرة أخرى في صدر الاهتمام الدولي فإن كل الجهود الطيبة يمكن كالعادة أن تبوء بالفشل الذريع بسبب الانحياز الأمريكي الأحادي الجانب إلى إسرائيل وغياب احترام القانون الدولي، والواضح أن الانقسام الفلسطيني لا يزال يشكل نقطة الضعف الأساسية في الموقف الفلسطيني.

وأوضح رئيس الأعلى للإعلام أن مسيرات العودة لن تؤتي ثمارها وأعداد الفلسطينيين المشاركين تقل يوما بعد يوم، وأن حماس وفتح هما السبب الرئيسي في ضياع حقوق الشعب الفلسطيني لأن حماس لا تحسن العقل ولكنها تحسن فقط تجهيز الصورة وتنفذ مخططات فاشلة، وحماس تتبنى وتنفذ مخططات فاشلة لن تجني من ورائها غير شهداء جدد، مضيفا أن الشعب الفلسطيني يبحث دائما عن الإدارة التي يثأر بها لكرامته، مستطردا أن ما يقدمه العرب الآن فرصة جيدة لإسرائيل لحل القضية الفلسطينية.

موضوعات متعلقة

مكرم محمد أحمد: رئيس وزراء فلسطين يتمتع بسمعة طيبة

السفير الفلسطينى بالقاهرة: مبادرات مصرية بعد فشل جلسة مجلس الأمن

«حماس»: أمريكا صنعت غطاءً لجرائم إسرائيل فى مجلس الأمن

فلسطين تطالب باجتماع عاجل لـ«الجامعة العربية»

الآن

«ورطة ميت عقبة».. جلال مستمر مع الزمالك واللاعبون يبحثون عن عروض خليجية

مفاجأة.. وفاة رمضان الأب فى الحلقة الأولى من «نسر الصعيد»

«الصحة»: تنسيق إلكتروني لتوزيع الأطباء حاملي الدرجات العلمية

عاجل.. استنفار الجيش السوري لمواجهة الضربات الأمريكية

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مكالمة تلقاها محمد صلاح قبل مباراة السيتي

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

ألبومات الصور

10 لقطات ترصد وضع حجر الأساس لتدشين محطات طاقة شمسية بأسوان

تكريم 100 مخترع وباحث مصري في ملتقي IDEA (صور)

بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

ساندى تحيى حفل الربيع بالرحاب (صور)

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مكالمة تلقاها محمد صلاح قبل مباراة السيتي

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

كشكول

تعليم القاهرة يبحث سبل سد العجز المالي بالمديرية والإدارات

بالصور.. كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية تكرم "خيري رمضان"

بالصور.. زراعة عين شمس تحتفل بيوم اليتيم

رياض أطفال الإسكندرية تنظم كرنفال الأنشطة للطلاب .. غدا

ندوة علمية بجامعة القاهرة حول المشغولات الخشبية وأنواعها عبر العصور .. غدا

الأمصار

الخارجية الأمريكية تكذب ليبرمان: مرتجى لم يكن من القسام

الجيش السوري يتسلم السلاح من «جيش الإسلام» في دوما

الطيران الروسي يتلقى بلاغا بتغيير مساراتها لاحتمالية ضرب سوريا

الجزائر تبيع حصتها في مصنع صلب للإمارات

تركيا: لن نسمح بفرض أمر واقع في «بحر إيجة» و«شرق المتوسط»

ads
منوعات

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك