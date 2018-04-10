مكرم محمد أحمد: إسرائيل رتبت نفسها لارتكاب مجزرة غزة

أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن إسرائيل استعدت جيدا لمسيرات العودة في فلسطين، والمواطن الفلسطيني هو الضحية الوحيدة، مشيرا إلى أن إسرائيل رتبت نفسها لارتكاب مجزرة غزة قبل وقوعها، كما رتبت مسرح العمليات في منطقة التماس، حيث ترابط قوات الجيش الإسرائيلي التي تحمل بالفعل أوامر بالقتل وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وإغراقهم بطوفان من قنابل الغاز المسيل للدموع، فضلًا عن مئات القناصة الإسرائيليين يحملون أوامر صريحة بإطلاق النار على المتظاهرين قبل أن يأتي المتظاهرون إلى المكان بأكثر من يومين.



وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه على الرغم من أن أحداث غزة وضعت القضية الفلسطينية مرة أخرى في صدر الاهتمام الدولي فإن كل الجهود الطيبة يمكن كالعادة أن تبوء بالفشل الذريع بسبب الانحياز الأمريكي الأحادي الجانب إلى إسرائيل وغياب احترام القانون الدولي، والواضح أن الانقسام الفلسطيني لا يزال يشكل نقطة الضعف الأساسية في الموقف الفلسطيني.



وأوضح رئيس الأعلى للإعلام أن مسيرات العودة لن تؤتي ثمارها وأعداد الفلسطينيين المشاركين تقل يوما بعد يوم، وأن حماس وفتح هما السبب الرئيسي في ضياع حقوق الشعب الفلسطيني لأن حماس لا تحسن العقل ولكنها تحسن فقط تجهيز الصورة وتنفذ مخططات فاشلة، وحماس تتبنى وتنفذ مخططات فاشلة لن تجني من ورائها غير شهداء جدد، مضيفا أن الشعب الفلسطيني يبحث دائما عن الإدارة التي يثأر بها لكرامته، مستطردا أن ما يقدمه العرب الآن فرصة جيدة لإسرائيل لحل القضية الفلسطينية.