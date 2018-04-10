خدمات جديدة من «مصر للطيران» لذوي الاحتياجات وكبار السن (صور)

خصّصت شركة مصر للطيران، بالتعاون والتنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوي، والإدارة العامة للجوازات بمبنى الركاب رقم ٣، مسارات خاصة للركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لخدمتهم وإنهاء إجراءات سفرهم في سهولة ويسر لتفادي التكدس والزحام الذي يتعرضون له أثناء تواجدهم بالمطار.



وشملت تلك التطويرات توفير كراس متحركة و"Golf cars" تم توزيعها في عدد من الأماكن داخل المطار تسمح باستخدامها دون أي معوقات، بالإضافة إلى وجود مكتب للعلاقات العامة خارج المنطقة الجمركية ليكون في استقبال العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرهم من كبار السن؛ للقيام بخدمتهم وتيسير إجراءات السفر لهم بالإضافة إلى تخصيص كاونتر رقم 355 check in counter وكاونتر جوازات رقم 14؛ ليكون في انتظارهم سيارات الجولف المجهزة لنقلهم إلى بوابات السفر، فضلًا عن السيارات الأخرى المتوفرة والمتاحة في أرض المهبط لسهولة التنقل من وإلى الطائرة أو من وإلى البوابات المؤدية إلى صالات الوصول والسفر.



إضافة إلى وجود ملصقات ولافتات وعلامات في جميع أرجاء المطار، وعلى الأرضيات المؤدية لجميع الاتجاهات الخاصة للوصول إلى الكاونترات والصالات والأماكن المتاح بها المقاعد المتحركة أو سيارات الجولف وذلك لمساعدة العملاء خطوة بخطوة حتى الانتهاء من إجراءات السفر أو الوصول الخاصة بهم.



ووفرت الشركة خدمة جديدة وهي بطاقة الأولوية أو الـ Priority Card يتم الحصول على هذه البطاقة من مكتب مصر للطيران الموجود خارج المنطقة الجمركية، البطاقة مدون عليها رقم محمول؛ لسهولة التواصل مع أحد العاملين الذين تم تدريبهم وتكريس جهودهم لخدمة عملاء الشركة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.



ولم تقتصر هذه الخدمة على مبنى الركاب رقم 3 فقط، بل تم توفير الخدمة ذاتها في الصالة الموسمية لخدمة العملاء من المعتمرين والحجاج ومساعدتهم في إنهاء إجراءات السفر في سهولة ويسر.