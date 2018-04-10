رئيس «خارجية النواب»: نستعد لزيارة رئيس البرتغال بعد غد

قال طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة تستعد لاستقبال رئيس البرتغال، حيث سيزور مارسيليو دي سوزا، رئيس البرتغال، رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، ضمن خطته لزيارة مصر التى تبدأ غدًا.



وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية، في تصريحات لـ«الدستور»، أن اللجنة ستشكل وفدًا لزيارة ألمانيا الاتحادية الأسبوع القادم للترتيب لزيارة رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال المقرر لها يونيو القادم.



وأشار رضوان، إلى أن اللجنة ستستعد كذلك لزيارة رئيسي قبرص واليونان لمصر واللذين سيزوران مجلس النواب للقاء "عبدالعال"، مؤكدا أن اللجنة لديها عدة تشريعات تبحث إصدارها فى المرحلة المقبلة وهى "تعديل قانون العاملين خارج السلك الدبلوماسي بالخارجية، وقانون نقل الجثامين، وتنظيم روابط المصريين بالخارج".