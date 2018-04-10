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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:42 م

مكرم محمد أحمد: حل القضية السورية يبدأ بتوافق روسي أمريكي

مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
وليد صلاح
dostor.org/2124260

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن حل القضية السورية يبدأ بتوافق روسيا وأمريكا، مشيرا إلى أن تواجد الحرس الثوري الإيراني في سوريا الأخطر بين الأطراف المتنازعة.

وأوضح مكرم محمد، في تصريحات صحفية، أن إيران لديها أطماع بالسيطرة على سوريا من أجل تحقيق مكاسب في المنطقة، وإن التدخل الإيراني الروسي هو السبب وراء الخراب والدمار في سوريا، مؤكدا أنه لا تزال هيمنة إيران على سوريا تشكل العقبة الأساسية التي تحول دون اتفاق الأطراف على تفاصيل التسوية السياسية للأزمة السورية.

وأضاف رئيس الأعلى للإعلام أن الشعب السوري هو الذي يدفع فاتورة التدخل الروسي في الأراضي السورية، مؤكدا أن حل الأزمة السورية ليس بالسهل والحرب العالمية ليست ببعيدة.

وأكد أن تركيا هي العنصر الأخطر في سوريا بسبب أطماعها في احتلال سوريا، والقضاء على ميليشيات الأكراد التي انتصرت على تنظيم داعش، وإن الإخوان والقاعدة وتركيا قد تخلخت في سوريا وانحصرت في “إدلب ”، وأنه آن الأوان أن ينظر العالم إلى الشعب السوري، وأن الجيش السوري قد حافظ على سوريا حتى تاريخه.

وأوضح أن موقف بشار الأسد أصبح أفضل بكثير من أي وقت مضى، مضيفا أن رحيل بشار أصبح مشكلة صعبة في المعضلة السورية، وأمريكا توقفت عن طلب رحيله، وأعتقد أن الأسد باق في منصبه ولن يرحل.

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