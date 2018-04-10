مصرع سائق دراجة اقتحم شريط السكة الحديد بالأقصر

أعلنت هيئة السكة الحديد، مساء الثلاثاء، اقتحام دراجة بخارية شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بين الكرنك والأقصر على خط القاهرة - أسوان.



أكدت الهيئة، في بيان اليوم، أنه أثناء سير قطار رقم 748 ركاب نجع حمادى الأقصر فوجئ سائق القطار بدراجة بخارية تقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور تم الاصطدام بها ووفاة سائق الدراجة البخارية.



وناشدت هيئة السكة الحديد قائدي المركبات عدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلاّ من الأماكن المخصصة للعبور؛ حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.