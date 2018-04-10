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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:40 م

إبلاغ شركات الطيران بإمكانية تغيير مساراتها فوق المتوسط بسبب احتمال ضرب سوريا

سوريا
سوريا
متابعات
dostor.org/2124256

نقلت وكالة «إنترفاكس» عن مصدر مطلع أن شركات الطيران التي تنفذ رحلات جوية فوق البحر الأبيض المتوسط، تلقت بلاغًا باحتمال تغيير قواعد التحليق هناك بسبب ضربات صاروخية ممكنة على سوريا.

وقال المصدر في حديث للوكالة الروسية: «مركز إدارة العمليات في بروكسل أبلغ شركات الطيران باحتمال وجود ضرورة للمراجعة الإضافية لمسارات الطائرات والممرات الجوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بسبب إمكانية تصعيد النزاع في سوريا وتوجيه ضربات على أهداف برية».

وأوضح المصدر أنه «من المحتمل أن يجري خلال الساعات الـ72 المقبلة توجيه ضربات صاروخية إلى أهداف في سوريا»، مشددا على أن هذه الإمكانية «بمثابة تهديد محتمل للطيران المدني».

وأشار المصدر المطلع إلى ضرورة تنفيذ الرحلات الجوية في المنطقة بالاطلاع على المعلومات حول التغييرات في قواعد الطيران، مبينا أن الإبلاغ وصل إلى عدد كبير من الشركات، بينها أوروبية وروسية ومن منطقة رابطة الدول المستقلة.

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