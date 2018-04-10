القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
سياسي
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:34 م

«إسكان النواب»: إقرار قانون الإيجار القديم بداية الانعقاد المقبل

النائب خالد عبد
النائب خالد عبد العزيز
محمد جعفر
dostor.org/2124248

قال النائب خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم له أولوية على أجندة مناقشات اللجنة في دور الانعقاد الحالي، موضحا أنه تم الاستقرار في اللجنة على مناقشة القانون وإنهاء كافة بنوده في الانعقاد الحالي على أن يتم إقراره في دور الانعقاد المقبل.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المناقشة لمواد القانون ستبدأ بعد الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء الموحد، في ظل ارتباط الإيجار القديم بهما، منوها أن إقرار القانونين سيكون خلال شهرين على الأكثر، في ظل أهميتهما.

وأكد أن قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي تم عرضها على اللجنة خلال دورة البرلمان الحالي، وستبدأ جميع اللجان المختصة الأخرى في مناقشات القانون خلال الفترة المقبلة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، بحضور ممثلي للحكومة وأصحاب العقارات والمؤجرين للاتفاق والتناقش حول بعض الخلافات.

وأشار إلى أن لجنة الإسكان تهدف من القانون إلى مصلحة المواطن، وإعادة الحق لأصحابه، في ظل الظلم الواقع عليهم خلال فترة كبيرة، دون أن تكون هناك أي تدخل من المؤسسات التنفيذية والتشريعية لحل هذه الأزمة.

موضوعات متعلقة

«إسكان البرلمان»: تقليل نسبة التصالح فى مخالفات البناء إلى 5%

«المغازى»: إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء بدور الانعقاد الحالى

برلماني: مناقشات قانون الإيجار القديم في 3 لجان نوعية الشهر المقبل

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ شهر

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ أقل من شهرين

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

فيتو روسي على مشروع القرار الأمريكي بشأن سوريا

«ورطة ميت عقبة».. جلال مستمر مع الزمالك واللاعبون يبحثون عن عروض خليجية

مفاجأة.. وفاة رمضان الأب فى الحلقة الأولى من «نسر الصعيد»

«الصحة»: تنسيق إلكتروني لتوزيع الأطباء حاملي الدرجات العلمية

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مكالمة تلقاها محمد صلاح قبل مباراة السيتي

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

ألبومات الصور

10 لقطات ترصد وضع حجر الأساس لتدشين محطات طاقة شمسية بأسوان

تكريم 100 مخترع وباحث مصري في ملتقي IDEA (صور)

بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

ساندى تحيى حفل الربيع بالرحاب (صور)

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مكالمة تلقاها محمد صلاح قبل مباراة السيتي

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

كشكول

تعليم القاهرة يبحث سبل سد العجز المالي بالمديرية والإدارات

بالصور.. كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية تكرم "خيري رمضان"

بالصور.. زراعة عين شمس تحتفل بيوم اليتيم

رياض أطفال الإسكندرية تنظم كرنفال الأنشطة للطلاب .. غدا

ندوة علمية بجامعة القاهرة حول المشغولات الخشبية وأنواعها عبر العصور .. غدا

الأمصار

الخارجية الأمريكية تكذب ليبرمان: مرتجى لم يكن من القسام

الجيش السوري يتسلم السلاح من «جيش الإسلام» في دوما

الطيران الروسي يتلقى بلاغا بتغيير مساراتها لاحتمالية ضرب سوريا

الجزائر تبيع حصتها في مصنع صلب للإمارات

تركيا: لن نسمح بفرض أمر واقع في «بحر إيجة» و«شرق المتوسط»

ads
منوعات

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك