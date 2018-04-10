«إسكان النواب»: إقرار قانون الإيجار القديم بداية الانعقاد المقبل

قال النائب خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم له أولوية على أجندة مناقشات اللجنة في دور الانعقاد الحالي، موضحا أنه تم الاستقرار في اللجنة على مناقشة القانون وإنهاء كافة بنوده في الانعقاد الحالي على أن يتم إقراره في دور الانعقاد المقبل.



وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المناقشة لمواد القانون ستبدأ بعد الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء الموحد، في ظل ارتباط الإيجار القديم بهما، منوها أن إقرار القانونين سيكون خلال شهرين على الأكثر، في ظل أهميتهما.



وأكد أن قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي تم عرضها على اللجنة خلال دورة البرلمان الحالي، وستبدأ جميع اللجان المختصة الأخرى في مناقشات القانون خلال الفترة المقبلة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، بحضور ممثلي للحكومة وأصحاب العقارات والمؤجرين للاتفاق والتناقش حول بعض الخلافات.



وأشار إلى أن لجنة الإسكان تهدف من القانون إلى مصلحة المواطن، وإعادة الحق لأصحابه، في ظل الظلم الواقع عليهم خلال فترة كبيرة، دون أن تكون هناك أي تدخل من المؤسسات التنفيذية والتشريعية لحل هذه الأزمة.