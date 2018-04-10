القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:33 م

دراسة: الرجال يفتخرون بذكائهم 3 أضعاف النساء

دراسة: الرجال يفتخرون
مارسيل نظمي
dostor.org/2124246

كشفت دراسة حديثة، عن اعتقاد الرجال بأنهم الأذكى، وأكدت أن الغالبية منهم لا يعترفون بـ"ذكاء النساء".

واعتبرت الدراسة- التي أجراها باحثون من جامعة ولاية أريزونا- أن الرجال يعتقدون أنهم أذكى من قريناتهم؛ حتى لو تم إثبات عكس ذلك، وانهم أكثر تفاخرًا بذكائهم بمقدار "3 مرات" مقارنة بالنساء، حتى ولو أثبت العكس.

وتوصل الباحثون إلى تلك النتيجة؛ بعد دراسة طُبقت على مجموعة من الطلبة والطالبات، خلال دورة علمية؛ لتحديد درجة ذكائهم، وجدوا خلالها أن النساء أكثر عُرضة من الرجال لتهميش دورهن والتقليل من ذكائهن.

ووفق صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإنه عند إجراء المقارنة بين طالبة وطالب، كلاهما بمعدل درجات 3.3؛ فإن الطالب يقول إنه أذكى من 66% من طلاب الفصل، أما الطالبة، فتقول إنها أذكى من 54% فقط.

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