القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
الثقافة
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:29 م

جابر عصفور مهاجمًا شيخ الأزهر: يعلن أنه صوفي لكنه أشعري ماتريدي

جابر عصفور مهاجمًا
إسلام الخطيب
dostor.org/2124244

هاجم الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قائلًا: «شيخ الأزهر الدكتور الطيب يعلن أنَّه صوفي، ولكنه يتعامل كأشعري ماتريدي».

وقال «عصفور» خلال كلمته في الصالون الثقافي العربي المنعقد بالمجلس الأعلى بالثقافة في دار الأوبرا تحت عنوان «البديل الصوفي وأسئلة المستقبل»، إنَّ تجربة الصوفية في الجزائر لم تفلح، وإنَّه من الأفضل أن نتكاتف جميعًا لبناء الدولة المدنية الديمقراطية.

الندوة عقدت مساء اليوم الثلاثاء، وتحدث خلالها عدد من الوزراء والسفراء، إلى جانب الموسيقار نصير شمة.

موضوعات متعلقة

«العمامة والمسبحة».. أسرار رجال الأزهر داخل الطرق الصوفية فى مصر

غدًا.. ندوة «البديل الصوفى وأسئلة المستقبل» بالأعلى للثقافة

مصطفى الفقي يغيب عن ندوة «البديل الصوفي وأسئلة المستقبل»

«عصفور والعزاوي» في «الأعلى للثقافة» لحضور ندوة البديل الصوفي

اقرأ أيضًا
منذ يومين

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ 5 أيام

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ شهر

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

منذ شهر

اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافى

منذ شهر

نادي القصة مهدد بالغلق.. رئيس مجلس الإدارة: أبلغت «الثقافة» بالأزمة.. و«إيناس»: لم أستلم شيئا

الآن

فيتو روسي على مشروع القرار الأمريكي بشأن سوريا

«ورطة ميت عقبة».. جلال مستمر مع الزمالك واللاعبون يبحثون عن عروض خليجية

مفاجأة.. وفاة رمضان الأب فى الحلقة الأولى من «نسر الصعيد»

«الصحة»: تنسيق إلكتروني لتوزيع الأطباء حاملي الدرجات العلمية

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مكالمة تلقاها محمد صلاح قبل مباراة السيتي

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

ألبومات الصور

10 لقطات ترصد وضع حجر الأساس لتدشين محطات طاقة شمسية بأسوان

تكريم 100 مخترع وباحث مصري في ملتقي IDEA (صور)

بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

ساندى تحيى حفل الربيع بالرحاب (صور)

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مكالمة تلقاها محمد صلاح قبل مباراة السيتي

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

كشكول

تعليم القاهرة يبحث سبل سد العجز المالي بالمديرية والإدارات

بالصور.. كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية تكرم "خيري رمضان"

بالصور.. زراعة عين شمس تحتفل بيوم اليتيم

رياض أطفال الإسكندرية تنظم كرنفال الأنشطة للطلاب .. غدا

ندوة علمية بجامعة القاهرة حول المشغولات الخشبية وأنواعها عبر العصور .. غدا

الأمصار

الخارجية الأمريكية تكذب ليبرمان: مرتجى لم يكن من القسام

الجيش السوري يتسلم السلاح من «جيش الإسلام» في دوما

الطيران الروسي يتلقى بلاغا بتغيير مساراتها لاحتمالية ضرب سوريا

الجزائر تبيع حصتها في مصنع صلب للإمارات

تركيا: لن نسمح بفرض أمر واقع في «بحر إيجة» و«شرق المتوسط»

ads
منوعات

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك