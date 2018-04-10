جابر عصفور مهاجمًا شيخ الأزهر: يعلن أنه صوفي لكنه أشعري ماتريدي

هاجم الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قائلًا: «شيخ الأزهر الدكتور الطيب يعلن أنَّه صوفي، ولكنه يتعامل كأشعري ماتريدي».



وقال «عصفور» خلال كلمته في الصالون الثقافي العربي المنعقد بالمجلس الأعلى بالثقافة في دار الأوبرا تحت عنوان «البديل الصوفي وأسئلة المستقبل»، إنَّ تجربة الصوفية في الجزائر لم تفلح، وإنَّه من الأفضل أن نتكاتف جميعًا لبناء الدولة المدنية الديمقراطية.



الندوة عقدت مساء اليوم الثلاثاء، وتحدث خلالها عدد من الوزراء والسفراء، إلى جانب الموسيقار نصير شمة.