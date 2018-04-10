قرية جبل الطير بالمنيا في انتظار جثمان ابنها شهيد شمال سيناء

ينتظر أهالي قرية جبل الطير التابعة لمركز سمالوط شمالي محافظة المنيا، جثمان نجلهم الشهيد المجند أبوزيد صديق بكر حسن 22 سنة والذي استشهد بشمال سيناء.



وأكد أحد أهالي القرية، أن الشهيد أبوزيد كان سينهي مدة خدمته العسكرية الشهر المقبل وكان مرتبطا بإحدى الفتيات وله 7 أشقاء منهم 4 شقيقات و3 أشقاء وترتيبه الأوسط بينهم، وأن والده يعمل مزارعا وكان الشهيد يساعد والده بالعمل أثناء إجازته بالمحاجر.



وأوضح مصدر مسئول بالمحافظة، أن جثمان الشهيد المجند سيصل غدا الأربعاء لتشييع جثمانه ودفنه بمقابر أسرته بمسقط رأسه.