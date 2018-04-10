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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:25 م

محافظ أسوان يفتتح مسجد «السلام» في «العقاد» (صور)

محافظ أسوان يفتتح
أسوان _إسراء توفيق
dostor.org/2124242

افتتح اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، مسجد «السلام» في حي العقاد، وسط أجواء احتفالية وجمع غفير من المصلين والمواطنين، والذي يقع على مساحة 600 متر مربع ويسع لحوالي 500 مصلٍ وتم إنشاؤه بالجهود الذاتية.

وأشاد محافظ أسوان بالطراز المعماري والزخرفي للمسجد والتجهيزات الداخلية والخارجية له، بجانب أنظمة التهوية والتكيف والصوتيات، والتي تساهم في توفير المناخ الملائم للمصلين لتأدية صلواتهم وعباداتهم بكل طمأنينة وسكنية، مقدمًا شكره للمساهمين في إنشاء وتجهيز هذا المسجد.

محافظ أسوان يفتتح مسجد «السلام» في «العقاد» (صور)
محافظ أسوان يفتتح مسجد «السلام» في «العقاد» (صور)
محافظ أسوان يفتتح مسجد «السلام» في «العقاد» (صور)
محافظ أسوان يفتتح مسجد «السلام» في «العقاد» (صور)
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