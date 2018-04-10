محافظ أسوان يفتتح مسجد «السلام» في «العقاد» (صور)

افتتح اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، مسجد «السلام» في حي العقاد، وسط أجواء احتفالية وجمع غفير من المصلين والمواطنين، والذي يقع على مساحة 600 متر مربع ويسع لحوالي 500 مصلٍ وتم إنشاؤه بالجهود الذاتية.



وأشاد محافظ أسوان بالطراز المعماري والزخرفي للمسجد والتجهيزات الداخلية والخارجية له، بجانب أنظمة التهوية والتكيف والصوتيات، والتي تساهم في توفير المناخ الملائم للمصلين لتأدية صلواتهم وعباداتهم بكل طمأنينة وسكنية، مقدمًا شكره للمساهمين في إنشاء وتجهيز هذا المسجد.