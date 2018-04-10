قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يتفقد قناطر أسيوط

زار اللواء شريف سيف الدين، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، الثلاثاء، مشروع قناطر أسيوط الجديدة، المنتظر افتتاحه قريبًا، إذ تم الانتهاء من المبنى الإداري ورصف الطرق الرئيسية وكافة الإنشاءات.

مشروع قناطر أسيوط الجديدة من أهم المشروعات القومية التي تمَّ تنفيذها على نهر النيل بكلفة 6 مليارات جنيه، وساهم في رفع مستوى المعيشة بمنطقة المشروع، وتحسين حالة الري لمساحة مليون و650 ألف فدان على ترعة الإبراهيمية بـ5 محافظات بوسط الصعيد وتوليد 100 ميجا سنويا من الكهرباء.