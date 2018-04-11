القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
حوادث
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 07:54 ص

اليوم.. محاكمة 41 متهمًا فى قضية «شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية»

محاكمة 41 متهمًا
محاكمة 41 متهمًا فى قضية «شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية»
عادل عبد العال
dostor.org/2124216

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، سماع مرافعة المتهمين فى محاكمة 41 مُتهمًا بالقضية المعروفة بشبكة الاتجار بالأعضاء البشرية، ومن المقرر في جلسة اليوم سماع دفاع المتهمين من التاسع والعشرين إلى الأخير الواحد والأربعون.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وعدلي الشيخ.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من التحقيقات أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفًا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، حددت الآتى: «جلسة 7 أبريل لسماع مرافعة المتهمين من الأول للتاسع، وجلسة 8 أبريل لسماع دفاع المتهمين من العاشر للثامن عشر، وجلسة 10 أبريل لسماع دفاع المتهمين من التاسع عشر للثامن والعشرين، وجلسة 11 أبريل لسماع دفاع المتهمين من التاسع والعشرين للواحد وأربعين».

اقرأ أيضًا
منذ يومين

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ 4 أيام

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ اسبوع

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ اسبوع

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ أقل من شهر

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ أقل من شهر

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

الآن

«الصيادلة»: سنطلب موافقة الأزهر على قانون التجارب السريرية

سماء سوريا خالية من الطيران تمامًا «صور»

القوات المسلحة الليبية: المشير حفتر يتابع التجهيزات النهائية لمعركة تحرير درنة

غدًا.. عمرو دياب يُحيى حفلا غنائيًا فى مدينة نصر

الأكثر قراءة

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

ألبومات الصور

رفع 274 حالة إشغال في حملة شرطة المرافق بالغربية

10 لقطات ترصد وضع حجر الأساس لتدشين محطات طاقة شمسية بأسوان

تكريم 100 مخترع وباحث مصري في ملتقي IDEA (صور)

بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

كشكول

تعليم القاهرة يبحث سبل سد العجز المالي بالمديرية والإدارات

بالصور.. كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية تكرم "خيري رمضان"

بالصور.. زراعة عين شمس تحتفل بيوم اليتيم

رياض أطفال الإسكندرية تنظم كرنفال الأنشطة للطلاب .. غدا

ندوة علمية بجامعة القاهرة حول المشغولات الخشبية وأنواعها عبر العصور .. غدا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

لراغبي الانتحار.. " ساركو" تنقلك للعالم الآخر في خمس دقائق

ختام فعاليات منتدى "تحالف عاصفة الفكر" بالرياض

السلطان قابوس يستقبل وزير الدفاع البريطاني بمسقط

ads
منوعات

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك