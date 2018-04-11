اليوم.. محاكمة 41 متهمًا فى قضية «شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية»

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، سماع مرافعة المتهمين فى محاكمة 41 مُتهمًا بالقضية المعروفة بشبكة الاتجار بالأعضاء البشرية، ومن المقرر في جلسة اليوم سماع دفاع المتهمين من التاسع والعشرين إلى الأخير الواحد والأربعون.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وعدلي الشيخ.



وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.



وتبين من التحقيقات أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفًا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.



يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، حددت الآتى: «جلسة 7 أبريل لسماع مرافعة المتهمين من الأول للتاسع، وجلسة 8 أبريل لسماع دفاع المتهمين من العاشر للثامن عشر، وجلسة 10 أبريل لسماع دفاع المتهمين من التاسع عشر للثامن والعشرين، وجلسة 11 أبريل لسماع دفاع المتهمين من التاسع والعشرين للواحد وأربعين».