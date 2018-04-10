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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:36 م

مصادر: التسعير وراء تأخر طرح الشركات الحكومية بالبورصة

البورصة
البورصة
أكرم عمران - أسامة الشندويلى
dostor.org/2124201

قالت مصادر حكومية، إن هناك لقاءات تتم على أعلى مستوى بين عدة مسئولين بالدولة، لإطلاق طروحات الشركات العامة بالبورصة، التى أعلنت عنها الحكومة.

وأضافت المصادر أن لجنة الطروحات الحكومية من المتوقع أن تجتمع، بالتزامن مع زيارة صندوق النقد الدولى لمصر، من أجل حسم جميع الملفات الخاصة بعملية الطروحات، مشيرة إلى أن الحكومة لديها الرغبة فى إنجاز ذلك الملف بأقصى سرعة.

وحول تأخر بعض الشركات المزمع طرحها فى عملية القيد بالبورصة، أشارت المصادر إلى أن عمليات التقييم والتسعير ما زالت جارية، وتشهد بحثًا مكثفًا للوصول إلى قيم عادلة لتلك المؤسسات.
وكشف المهندس وليد الرشيدى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن أن طرح الـ٤٪ من شركة الشرقية للدخان، يستهدف جمع ٢.٥ مليار جنيه.
وأضاف أن حصيلة الطرح، سيتم استخدامها فى ضخ استثمارات جديدة، فى بعض الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، ومنها «الشرقية للدخان».
وأوضح أن الشركات الرابحة، يصل عددها إلى ١٠، ولم يتم الاستقرار حاليًا على طرح حصص منها، مشيرًا إلى أن «القابضة»، لديها استراتيجية تشمل تطوير جميع المؤسسات التابعة.
وكشفت المصادر، عن أن بيان مجلس الوزراء، بشأن عدم التفريط فى العمالة، بعد طرح الشركات فى البورصة، ساهم فى استقرار العمل داخل المؤسسات المرشحة للقيد، خاصة بعد أن تسربت لدى العمال حالة من القلق، فى ظل وجود توجه بتخفيض حجم العمالة الزائدة بنسبة ٥٠٪، بنهاية ٢٠٢٢.
وتعد الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، الوحيدة التى سيتم طرح شركات منها للمرة الأولى، ويبدأ الطرح بشركتى دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات، فى الوقت الذى لم يحسم فيه طرح «مصر للتأمين»، رغم إعلان وزارة المالية عن وجودها ضمن قائمة الشركات التى سيتم طرحها بالبورصة.
وقال صلاح حيدر، المحلل الاقتصادى، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء، برؤساء شركات البترول، ووزير المالية، مؤشر مهم، كون القطاع له الأولوية فى برنامج الطروحات الجديد، خاصة مع تعدد القطاعات المدرجة فى البرنامج.
وتابع أن ذلك يمثل خطوة جيدة لتحديد الشكل النهائى للبرنامج، مشيرًا إلى أن قطاع البترول والبتروكيماويات، من أكثر القطاعات جاذبية، وأن نجاح عملية الطروحات ستكون شبه مضمونة.
وأضاف «حيدر» أن الحكومة تسعى إلى تحديد شكل نهائى للبرنامج، بإطلاق عمليات الترويج العالمية، وهو الهدف الأهم، الذى يتمثل فى جذب السيولة الخارجية للاقتصاد المصرى، خاصة أن الحكومة لن تستطيع الترويج للبرنامج بشكل عام، إلا بعد تحديد ملامحه، سواء من نسب الطروحات، أو طريقة طرحها، أو الأسواق المستهدفة.

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