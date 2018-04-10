القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
سياسي
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:35 م

أحمد زيدان: تحول «دعم مصر» لحزب بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية

النائب أحمد زيدان
النائب أحمد زيدان
عائشة حسن
dostor.org/2124198

قال النائب أحمد زيدان، عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر»، إن الائتلاف يجرى مناقشات موسعة حول تحوله إلى حزب سياسى، يكون ظهيرًا للدولة، خاصة مع إشكالية إسقاط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يغيرون صفتهم الحزبية، بالانضمام إلى الحزب المرتقب.
وأضاف فى حواره مع «الدستور»: «نسعى للمّ شمل الحياة الحزبية من جديد، ولدينا ما يؤهلنا لذلك، بما نمتلكه من تأييد وشعبية فى الشارع»، مشددًا على أن الاتهامات الموجهة إلى الائتلاف بسعيه لتكوين «حزب وطنى» جديد ليس لها أساس من الصحة.

■ بداية.. ما الغاية التى تستهدفونها من تحولكم إلى حزب جديد؟
- الائتلاف يسعى للمّ شمل الحياة الحزبية، وطالما يمتلك شعبية وقواعد جماهيرية ما المانع من تحوله إلى حزب سياسى؟، خاصة إذا ما جرى ذلك دون مخالفة لنصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
نريد، وبقوة، إعادة إحياء الحياة الحزبية من جديد، وتشكيل قوة سياسية تكون ذات صوت واحد، متسلحين فى ذلك بالجماهيرية الكبيرة التى اكتسبناها بانضمام ومشاركة العديد من المواطنين.
■ هل ذلك التحول المرتقب يعد تلبية لدعوة الرئيس بدمج الأحزاب السياسية؟
- الائتلاف كان وما زال يدعو إلى دمج الأحزاب السياسية، لتوحيد الرؤية العامة، وإحياء الحياة الحزبية من جديد، وتكوين صوت قوى قادر على إصدار مواقف وأحكام على الأحداث والأوضاع السياسية الموجودة على الساحة، ويمتلك قواعد شعبية وقدرة على المنافسة فى المحليات، والدفع بمرشحين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
هناك ١٠٤ أحزاب فى مصر، وغير مؤثر على الإطلاق سوى ٥ أحزاب فقط، فما المشكلة من إحداث دمج بينها، بشرط اندماج كل حزب مع ما يتوافق معه فكريًا وأيديولوجيًا.
■ ما مصير المقرات التى يفتتحها الائتلاف فى المحافظات بعد التحول لحزب سياسى؟
- افتتاح هذه المقرات ليس له علاقة بمسألة التحول إلى حزب، والائتلاف حين فتحها كانت باعتبارها «مراكز تنمية مجتمعية»، تهدف إلى توزيع بطاقات تعارف على المواطنين، بهدف إشراكهم فى الحياة السياسية، وأخذ رأيهم حول مشروعات القوانين التى تؤخذ داخل مجلس النواب، ومن ثم ينقل هذه الآراء داخل المجلس.
■ ما ردك على الاتهامات الموجهة إلى الائتلاف بالسعى لتكوين «حزب وطنى» جديد؟
- الائتلاف بطبيعة شعبيته، وتمثيله الأغلبية فى مجلس النواب، وضمه ٦ أحزاب وعددًا من المستقلين، جعل الناس تربطه بالسيطرة التى حققها «الحزب الوطنى»، رغم أن هذا أمر طبيعى فى أى دولة يوجد بها مجلس النواب له أغلبية ومعارضة وأقلية، فهذه أشكال الحياة السياسية والبرلمانية.
الائتلاف حر فى مسألة التحول إلى حزب، ما دامت لديه القدرة والإمكانيات، من موارد مالية وبشرية.
■ فكرة تحول الائتلاف إلى حزب تتطلب تعديل الدستور.. هل تم التطرق لها خلال المناقشات؟
- تدور فى الوقت الحالى مناقشات عديدة بين أعضاء الائتلاف فى هذه المسألة، لكن حتى الآن لم يتم الخروج بأى نتيجة أو قرار، والائتلاف فى مرحلة التشاور والتمهل وتوفيق الأوضاع بما لا يخالف الدستور.
وأتوقع أن الائتلاف لن يأخذ هذه الخطوة إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، حتى لا تتم مخالفة المادة رقم ١١٠ من الدستور، والمادة ٦ من قانون مجلس النواب، والتى تشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غير العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وهو ما يفكر فيه الائتلاف حتى يجد له مخرجًا دون معارضة الدستور.
■ ما موقف الأحزاب المنضمة للائتلاف فى حالة التحول؟
- هذه المسألة تُسأل فيها الأحزاب ذاتها، ورغبتها فى الانضمام إلى الائتلاف من عدمه، ومن المؤكد أننا سنعقد جلسات حوار مع الهيئة العليا للأحزاب، للنقاش فى ذلك.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ اسبوع

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين

منذ أقل من شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ أقل من شهر

مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»

منذ أقل من شهر

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر

منذ أقل من شهر

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام

الآن

مفاجأة.. مرتضى لإيهاب جلال: «لو هتكمل تشتغل ببلاش»

إصابة محمود الجندي بأزمة صحية أثناء عرض «اضحك لما تموت»

اعترافات العصابة الدولية لسرقة الفيلات والقصور بالقاهرة الجديدة

عاجل.. السعودية تدرس الرد العسكري ضد سوريا

الأكثر قراءة

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

مفاجأة.. مرتضى لإيهاب جلال: «لو هتكمل تشتغل ببلاش»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

ألبومات الصور

10 لقطات ترصد وضع حجر الأساس لتدشين محطات طاقة شمسية بأسوان

تكريم 100 مخترع وباحث مصري في ملتقي IDEA (صور)

بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

ساندى تحيى حفل الربيع بالرحاب (صور)

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

ads
الأكثر قراءة

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

مفاجأة.. مرتضى لإيهاب جلال: «لو هتكمل تشتغل ببلاش»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

كشكول

تعليم القاهرة يبحث سبل سد العجز المالي بالمديرية والإدارات

بالصور.. كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية تكرم "خيري رمضان"

بالصور.. زراعة عين شمس تحتفل بيوم اليتيم

رياض أطفال الإسكندرية تنظم كرنفال الأنشطة للطلاب .. غدا

ندوة علمية بجامعة القاهرة حول المشغولات الخشبية وأنواعها عبر العصور .. غدا

الأمصار

بوتين يلحق بـ«ميسي» و«نيمار» على قوائم داعش في مونديال 2018

روسيا تستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي حول الكيميائي سوريا

فيتو روسي يحبط المشروع الأمريكي بشأن هجوم دوما الكيماوي

بث مباشر.. مجلس الأمن يناقش تداعيات هجوم دوما الكيماوي

نتنياهو: ترامب سينفذ تهديداته بشأن ضرب سوريا

ads
منوعات

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك