أحمد زيدان: تحول «دعم مصر» لحزب بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية

قال النائب أحمد زيدان، عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر»، إن الائتلاف يجرى مناقشات موسعة حول تحوله إلى حزب سياسى، يكون ظهيرًا للدولة، خاصة مع إشكالية إسقاط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يغيرون صفتهم الحزبية، بالانضمام إلى الحزب المرتقب.

وأضاف فى حواره مع «الدستور»: «نسعى للمّ شمل الحياة الحزبية من جديد، ولدينا ما يؤهلنا لذلك، بما نمتلكه من تأييد وشعبية فى الشارع»، مشددًا على أن الاتهامات الموجهة إلى الائتلاف بسعيه لتكوين «حزب وطنى» جديد ليس لها أساس من الصحة.



■ بداية.. ما الغاية التى تستهدفونها من تحولكم إلى حزب جديد؟

- الائتلاف يسعى للمّ شمل الحياة الحزبية، وطالما يمتلك شعبية وقواعد جماهيرية ما المانع من تحوله إلى حزب سياسى؟، خاصة إذا ما جرى ذلك دون مخالفة لنصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

نريد، وبقوة، إعادة إحياء الحياة الحزبية من جديد، وتشكيل قوة سياسية تكون ذات صوت واحد، متسلحين فى ذلك بالجماهيرية الكبيرة التى اكتسبناها بانضمام ومشاركة العديد من المواطنين.

■ هل ذلك التحول المرتقب يعد تلبية لدعوة الرئيس بدمج الأحزاب السياسية؟

- الائتلاف كان وما زال يدعو إلى دمج الأحزاب السياسية، لتوحيد الرؤية العامة، وإحياء الحياة الحزبية من جديد، وتكوين صوت قوى قادر على إصدار مواقف وأحكام على الأحداث والأوضاع السياسية الموجودة على الساحة، ويمتلك قواعد شعبية وقدرة على المنافسة فى المحليات، والدفع بمرشحين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

هناك ١٠٤ أحزاب فى مصر، وغير مؤثر على الإطلاق سوى ٥ أحزاب فقط، فما المشكلة من إحداث دمج بينها، بشرط اندماج كل حزب مع ما يتوافق معه فكريًا وأيديولوجيًا.

■ ما مصير المقرات التى يفتتحها الائتلاف فى المحافظات بعد التحول لحزب سياسى؟

- افتتاح هذه المقرات ليس له علاقة بمسألة التحول إلى حزب، والائتلاف حين فتحها كانت باعتبارها «مراكز تنمية مجتمعية»، تهدف إلى توزيع بطاقات تعارف على المواطنين، بهدف إشراكهم فى الحياة السياسية، وأخذ رأيهم حول مشروعات القوانين التى تؤخذ داخل مجلس النواب، ومن ثم ينقل هذه الآراء داخل المجلس.

■ ما ردك على الاتهامات الموجهة إلى الائتلاف بالسعى لتكوين «حزب وطنى» جديد؟

- الائتلاف بطبيعة شعبيته، وتمثيله الأغلبية فى مجلس النواب، وضمه ٦ أحزاب وعددًا من المستقلين، جعل الناس تربطه بالسيطرة التى حققها «الحزب الوطنى»، رغم أن هذا أمر طبيعى فى أى دولة يوجد بها مجلس النواب له أغلبية ومعارضة وأقلية، فهذه أشكال الحياة السياسية والبرلمانية.

الائتلاف حر فى مسألة التحول إلى حزب، ما دامت لديه القدرة والإمكانيات، من موارد مالية وبشرية.

■ فكرة تحول الائتلاف إلى حزب تتطلب تعديل الدستور.. هل تم التطرق لها خلال المناقشات؟

- تدور فى الوقت الحالى مناقشات عديدة بين أعضاء الائتلاف فى هذه المسألة، لكن حتى الآن لم يتم الخروج بأى نتيجة أو قرار، والائتلاف فى مرحلة التشاور والتمهل وتوفيق الأوضاع بما لا يخالف الدستور.

وأتوقع أن الائتلاف لن يأخذ هذه الخطوة إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، حتى لا تتم مخالفة المادة رقم ١١٠ من الدستور، والمادة ٦ من قانون مجلس النواب، والتى تشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غير العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وهو ما يفكر فيه الائتلاف حتى يجد له مخرجًا دون معارضة الدستور.

■ ما موقف الأحزاب المنضمة للائتلاف فى حالة التحول؟

- هذه المسألة تُسأل فيها الأحزاب ذاتها، ورغبتها فى الانضمام إلى الائتلاف من عدمه، ومن المؤكد أننا سنعقد جلسات حوار مع الهيئة العليا للأحزاب، للنقاش فى ذلك.

