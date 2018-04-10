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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:35 م

«كرمات أم هاشم».. آمال الغلابة معلقة على قطعة لحم (صور)

صوره من الحدث
صوره من الحدث
نادية عبدالباري
dostor.org/2124196

«يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا» هكذا هي علاقة المنذرين بربهم، يدعونه آناء الليل وأطراف النهار بأمر يعظُم تحقيقه عليهم، ينذرون أشياء ظنًا منهم أنها السبيل لنيل المراد وفور حصولهم عليه يسرعوا في وفاء ما عليهم خشية عقوبة مخالفة وعد قُطعه العبد مع ربّه.

يتجلّى ذلك المشهد في مقام السيدة زينب التي جاء إليها المحبين من كل صوب وحدب؛ احتفالًا واحتفاءً بمولدها الشريفة، لكن للبسطاء رجاءً أتوا لأجله، فمنهم من يأخذها في دعائه وسيطًا وشفيعًا اعتقادًا منه أن حب الله لأم العواجز سبيل.

«انشراح» جاءت من قرية البياضية، التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا مع ابنتها رغم مرضها الشديد، لتدعو الله أن يشفيها، لهذا باعت خاتمها الذي اشترته قبل 10 أعوام من الحجاز أثناء تأديتها لمناسك العمرة وبثمنه اشترت 35 كيلو لحم جهزتها قبل خروجها فجر أمس، ومن جوار المسجد اشترت فاصوليا بيضاء وأرزا، لتعد الوجبات وتوزعها على فقراء ومحتاجي المولد.

تروي انشراح أن زيارتها هذا العام بمثابة عقد كانت أم العواجز أحد أطرافه، وعُقد منذ نحو 20 عامًا، حين سُرقت سيارة النقل الخاصة بزوجها، وكانت زيارتها الأولى بناءً على نصيحة عمتها، أوفت فيها نذرا عليها كانت قطعته حين اشترى الزوج السيارة وأهملت قضاءه ولم يمض شهر بعد عودتها من رحاب السيدة، إلا وتمكنوا من استرداد السيارة، فرهنت تفريج أي كرب في حياتها بالنذر الذي تقطعه.

على بعد خطوات كانت السيدة تجلس مستندة إلى أحد أعمدة المسجد، والدموع تذرف على وجنتيها داعية الله أن تنجو ابنتها من «مس» تعتقد أنه هو المتسبب في النوبات العصبية التي تصيبها من آن لآخر: « أنا رحت لكذا دكتور في المنصورة من رمضان اللي فات ومفيش فايدة»، ولخلاف مع زوجة أخيها رجّحت أنها استعانت بشيخ ذائع الصيت في المنصورة لعمل «عمل» يضر بابنتها.

هى الأخرى لم تبخس الفقراء شيئًا، فصنعت "الشُريك، ووزعت لجواره الجبن والبرتقال على الدراويش، وفي صندوق التبرعات في المسجد وضعت ما بحوزتها من مال تبركًا بأم هاشم وحبًا فيها لعل الدعاء والرجاء يطيب.

«كرمات أم هاشم».. آمال الغلابة معلقة على قطعة لحم (صور)
«كرمات أم هاشم».. آمال الغلابة معلقة على قطعة لحم (صور)
«كرمات أم هاشم».. آمال الغلابة معلقة على قطعة لحم (صور)
«كرمات أم هاشم».. آمال الغلابة معلقة على قطعة لحم (صور)
«كرمات أم هاشم».. آمال الغلابة معلقة على قطعة لحم (صور)
«كرمات أم هاشم».. آمال الغلابة معلقة على قطعة لحم (صور)
«كرمات أم هاشم».. آمال الغلابة معلقة على قطعة لحم (صور)
«كرمات أم هاشم».. آمال الغلابة معلقة على قطعة لحم (صور)
«كرمات أم هاشم».. آمال الغلابة معلقة على قطعة لحم (صور)
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