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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:34 م

الاحتلال الإسرائيلى يُغلق الضفة وغزة بالتزامن مع ذكرى النكبة

الاحتلال الإسرائيلى
سارة الشلقانى
dostor.org/2124194

يغلق جيش الاحتلال الإسرائيلى، بداية من الإثنين المقبل، الأراضى الفلسطينية، احتفالًا بما يسمونه «عيد الاستقلال»، والذى يتزامن مع «عيد النكبة» الفلسطينى، فى ١٥ مايو المقبل.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال، قوله إن الاغلاق ينتهى منتصف ليلة «الأربعاء- الخميس»، مشيرًا إلى أن الإغلاق يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلًا عن إغلاق كل المعابر مع القطاع، والسماح للحالات الإنسانية الضرورية فقط بالعبور، ويستعد سلاح الجو الإسرائيلى لتنفيذ أضخم عرض جوى منذ نشأته، خلال احتفالات يوم النكبة، حيثُ تشارك ١٠٠ طائرة مقاتلة من كل الطرازات، بالإضافة إلى مشاركة سلاح المظلات، وتنفيذ أكبر عملية إنزال جوى، كما ستشارك فى العروض مجموعات من جيوش ١٣ دولة غربية منها «أمريكا وإيطاليا وبريطانيا وكندا وأستراليا».

وأعلن نواب من حزب «إسرائيل بيتنا»، عن حملة توقيعات، تطالب بطرد حنان زعبى، النائبة العربية فى القائمة المشتركة، حسبما نشرت شبكة «كان» الإسرائيلية. وقرر النواب، الإطاحة بـ«زعبى» على خلفية تصريحاتها الأخيرة التى دعت فيها الملايين من الفلسطينيين إلى الزحف نحو مدينة القدس المحتلة، كما تقدم «أورين حزان»، عضو الكنيست من حزب «الليكود»، بشكوى إلى لجنة الأخلاقيات البرلمانية ضد النائبة، مطالبًا بفرض العقوبات عليها.
من جهته، أجرى «نيكولاى ملادينوف»، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للشرق الأوسط، اجتماعًا، مساء أمس الأول الإثنين، بقيادة حركة حماس داخل قطاع غزة، حسبما نشرت صحيفة «القدس العربى» الفلسطينية.
وأضافت مصادر للصحيفة الفلسطينية، أن «ملادينوف» التقى قادة حماس، فى محاولة لتهدئة التظاهرات على الحدود، فى ظل استمرار الفعاليات الشعبية ضمن مسيرة العودة الكبرى، فى إشارة إلى قلق إسرائيل منها.
إلى هذا، وأعلن جيش الاحتلال، التحقيق مع جنديين ظهرا فى مقطع فيديو، وبدا أحدهما وهو يستعد لقنص مواطن أعزل على حدود قطاع غزة، حيث أظهرت التحقيقات الأولية، أن الحادث وقع خلال المواجهات التى شهدتها حدود غزة خلال شهر ديسمبر عام ٢٠١٧، حسبما أذاعت القناة العاشرة فى التليفزيون الإسرائيلى.
وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن الجيش يحقق أيضًا فى كيفية تسريب الفيديو عبر تطبيق «واتس آب» للتواصل الاجتماعى، إلى مجموعات الصحفيين قبل نشره فى وسائل الإعلام.
وكان الجنود يتحدثون فيما بينهم عن قنص شاب فلسطينى على الحدود وهم يعبرون عن فخرهم بذلك، ما أثار ردود فعل كبيرة فى الأوساط الإسرائيلية والفلسطينية.

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