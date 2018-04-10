وزير دفاع أفغانستان السابق: الأمريكيون يبيعون السلاح لـ«داعش» ويمدونه بالأطفال لتدريبهم على القتل

اتهم بسم الله محمدى، وزير دفاع أفغانستان السابق، باكستان بدعم حركة «طالبان» الإرهابية بقوة، واصفًا إياها بأنها ما زالت مركزًا للتدريبات التى تتلقاها الحركة، من أجل نشر الإرهاب فى بلاده.



واعتبر «محمدى»، الذى تولى وزارة الدفاع الأفغانية بين عامى ٢٠١١ - ٢٠١٤، فى حواره مع «الدستور»، أن الإدارات الأمريكية السابقة، بقيادة جورج بوش وباراك أوباما، لم تكن تحارب الإرهاب بشكل جدى، مثل إدارة الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب، الذى «يريد بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية فى العالم».



■ بداية.. ما تفاصيل الوضع الأمنى الحالى فى أفغانستان؟

- للأسف، الوضع الأمنى هنا ليس كما نتمنى، لكن بدأ يتحسن بداية من ١٩٩٩، وكما يعلم الجميع كانت القوات الروسية تهاجمنا واستطعنا هزيمتها، والعديد من دول العالم، خاصة أمريكا، ساعدونا فى حربنا ضد القوات الروسية، لكن بعد ذلك تركتنا ولم تساعدنا فى بناء جيش قوى يستطيع السيطرة على الوضع الأمنى فى البلاد، وهذا بالطبع من أهم أسباب سوء الوضع، وبالتأكيد كان ذلك مقصودًا.

■ ما الأسباب الأخرى لحالة عدم استقرار الوضع الأمنى من وجهة نظرك؟

- السبب الأول الواضح للجمهور، وجود دولة مجاورة لنا مثل باكستان، التى تتدخل فى بلادنا وتخربها وتنشر الإرهاب عن طريق الإرهابيين، وإثارة أعمال العنف والقتل تنفيذًا لسياسات بريطانية، رغم أن البريطانيين ساعدونا بشكل كبير فى حربنا ضد روسيا، وكذلك إيران، لكن الأمر تغير بعد ذلك، إذ تريد بريطانيا حاليا السيطرة على أفغانستان وإنشاء نفوذ لها داخلها.

السبب الثانى هو «قلب الدين حكمتيار»، زعيم الحزب الإسلامى الأفغانى، الذى أخذ دعما كبيرا من باكستان حتى يأتى إلى «كابول» ويأخذ صلاحيات ويسيطر على البلد ويحكمه بما يريدون، إلا أن الجمعية الإسلامية التى كان يرأسها الشهيدان برهان الدين ربانى وأحمد شاه مسعود كانت تقف أمامه.

ولذلك، فكرت باكستان فى إنشاء حركة «طالبان»، بعد أن تأكدت أنه لا فائدة من دعمها لـ«حكمتيار».

■ هل ما زالت باكستان تدعم حركة «طالبان» بنفس القوة؟

- نعم مازالت تقدم الدعم وأكثر من الماضى، وما زالت مراكز التدريبات التى تقيمها الدولة للحركة موجودة، لمساعدتها فى نشر الإرهاب ببلادنا، فهم يأخذون الأطفال لتدريبهم فى هذه المراكز والمعسكرات التدريبية على استخدام السلاح.

كما تستفيد «طالبان» من التجارة فى المواد المخدرة لتمويل هذه التدريبات، وشراء السلاح لتجنيد «مجاهدين» يحملون السلاح ضد أفغانستان، وأكثر المناطق التابعة للحركة الإرهابية فى الجنوب، حيث تُزرع المواد المخدرة، لذلك «طالبان» ما زالت لديها قوة كبيرة داخل أفغانستان.

■ ماذا عن الجيش الأفغانى؟

- يصل عدد الجيش الآن إلى ١٧٠ ألفا، بمساعدة الأمريكيين، وكان فى الماضى يأخذ دعمًا كبيرًا من أمريكا، للمقاومة والحرب ضد روسيا، ويتم حاليا تدريب الجيش الأفغانى وتمويله بالسلاح الأمريكى من أجل القضاء على «طالبان» والمراكز الإرهابية فى باكستان، والولايات المتحدة تسعى لتدمير تلك المراكز، لذلك تتبنى الجيش الأفغانى وتدعمه بكل قوة.

■ هل الجيش الأفغانى يعتبر الآن فى وضع أقوى من «طالبان»؟

- بالطبع، فالجيش الأفغانى عدده أكبر من الحركة، ويصل إلى ١٧٠ ألفا، فيما يبلغ عدد إرهابيى «طالبان» ٣٥ ألفا، وفى الفترة الأخيرة تم بناء جيش وشرطة لأفغانستان وهذا لم يكن موجودا من قبل، وكذلك بدأت البنية التحتية تتحسن، وأصبح لدينا برلمان يمثل الشعب، كل هذه التغيرات جعلت أفغانستان أكثر قوة مما كانت عليه من قبل، وبالتحديد وجود الشرطة والحكومة، وأصبحت لدينا مدارس وجامعات، وهذا لم يكن موجودًا منذ ٢٠ عاما.

■ هل تضررت أفغانستان من الانسحاب التدريجى للقوات الأمريكية بداية من ٢٠١٤؟

- بالتأكيد نعم.. خروج القوات الأمريكية من أفغانستان أضر بالدولة كثيرًا، ويعتبر من أكبر الأخطاء التى تمت، لأنها جعلت «طالبان» تتمادى فى بسط نفوذها، فالأمريكيون سحبوا قواتهم اعتقادا منهم أن «طالبان» انتهت، وأن باكستان لم تعد عدوا لنا ولن تكون خطرا علينا، ولكن بعد خروج أمريكا من هنا، عادت باكستان تبسط نفوذها علينا مرة أخرى، عن طريق حركة «طالبان» وأخلت باتفاقها مع أمريكا بعد عام ٢٠١٤.

بعد هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، جاءت القوات الأمريكية للرد على «القاعدة» وتقوية الجيش الأفعانى، واستمر ذلك حتى ٢٠٠٥، وفى ٢٠٠٧ بدأ الأمريكان يتفقون مع باكستان على تدشين حركة «طالبان» لتكون تهديدًا لأفغانستان، وكان أكبر خطأ ارتكبته إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما هو سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، إذ إن الأمر تسبب فى تدخل باكستان ببلادنا عن طريق «طالبان»، وتركوا القوات الأفغانية فى منتصف الطريق، ليتم تدمير الدولة فى حروب داخلية عن طريق الجماعات الإرهابية.

وخدعت باكستان أمريكا وضربت مصالحها فى أفغانستان، فبدأت أمريكا فى دعم الجيش الأفغانى للرد على باكستان وضرب جماعة «طالبان»، التى تسببت واشنطن فى إنشائها.

■ أمريكا تدعم أفغانستان.. هذه حقيقة أم خدعة من الأمريكيين؟

- واشنطن أنفقت أموالا كثيرة على الحروب بأفغانستان وصلت إلى حوالى تريليون دولار، وتريد تعويض هذه الأموال، ولهم مصالح كبيرة مع باكستان، كما أن الأمريكيين كانوا يستخدمون «البوليس» لسرقة الأطفال وتدريبهم فى تنظيمات إرهابية مثل «داعش»، ويبيعون السلاح لـ«داعش» ويمدونه بالأطفال لتدريبهم على قتل الناس ونشر الفوضى.

وعندما خرج تنظيم «داعش» من العراق وسوريا جاء إلى أفغانستان وباكستان والمناطق الشرقية، ويدعون الدواعش الآخرين للحضور إلى هنا، فهم يعتبرون دولتنا وهذه الأماكن آمنة لهم.

■ هل من الممكن أن نرى حربا بين «داعش» و«طالبان»؟

- توجد اختلافات بينهما فى بعض الأماكن من حيث الحدود وتقسيم المناطق، ولكن المصلحة هى التى تحكم فى النهاية، لذلك فى أغلب الأمور هما متفقان على هدف واحد، ولا توجد مشكلة بينهما.

■ كيف لدولة كبيرة مثل أمريكا لا تستطيع القضاء على «طالبان»؟

- أمريكا تريد القضاء على «طالبان»، لكنها لا تفعل ذلك بشكل واقعى، ورغم أنها تملك قوة كبيرة، فإن طبيعة المواقع الجغرافية الجبلية فى أفغانستان، تجعل «طالبان» أقوى على الأرض، فعناصر الحركة يعرفون كيف يحاربون أمريكا «حرب عصابات».. متى يهجمون ومتى ينسحبون.. كما أن أمريكا تخشى على جنودها، لذلك لا تحارب «طالبان» بقوة.

هذه المناطق الجبلية لا توجد فى حدودنا إلا مع باكستان التى تدعم الجماعات الإرهابية بشكل كبير، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الإدارات الأمريكية السابقة مثل «بوش» و«أوباما»، لم تكن تحارب الإرهاب بشكل جدى مثل إدارة «ترامب»، فهو يريد بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية فى العالم، ويحاول تدارك الأخطاء التى حدثت من إدارتى «بوش» و«أوباما»، ويدرس حاليا سحب الدعم الأمريكى لباكستان، لأنها تمثل القوة الحقيقية لـ«طالبان».

■ برأيك.. ماذا تريد باكستان من أفغانستان؟

- المشكلة الأساسية تتمثل فى مسألة تقسيم الحدود بين البلدين، والخط الحدودى الفاصل بينهما، فعندما أرادت بريطانيا الانسحاب من هنا حددت الحدود بـ٢٦٠٠ طوليا، وفى ذلك الوقت لم يكن هناك باكستان من الأساس وتم تقسيم أفغانستان، لتظهر باكستان وتهدم أفغانستان، وكان هدف هذا التقسيم خلق المشكلات والاختلافات التى تنشأ عنها الحروب الداخلية التى لا تنتهى، لذلك فهم يساعدون ويدعمون باكستان ضدنا من أجل أن تسيطر باكستان الوليدة الصغيرة على الدولة الأساسية «أفغانستان».

■ هل يمكن أن تعود القوات الأمريكية إلى أفغانستان؟

- ما زال هناك حوالى ٢٢ ألف جندى من القوات الأمريكية موجودين على الأراضى الأفغانية، ومنذ ١٠ سنوات تقريبًا كان هناك ١٦٠ ألف جندى كقوات دولية من أمريكا وغيرها، وكانت قوات أمريكا وحدها تصل إلى ١٠٠ ألف، ورغم كل هذا العدد لم تكن هناك نتيجة حقيقية لتلك القوات، لذلك تم تقليص العدد إلى ٢٢ ألفا، وبدأ تقوية الجيش الأفغانى الذى كان لا يتعدى الـ٥٠ ألفا، بدعم من أمريكا.

■ كيف ترى نفوذ «طالبان» فى أفغانستان؟

- «طالبان» تنشط فى قرى معينة، وفى هذه القرى التى تسيطر عليها الحركة توجد شعبية كبيرة لها، وتجند عناصر لكى يفجروا أنفسهم فى المناطق الأخرى التى لا تسيطر عليها، وهدفهم الأساسى نشر الرعب والفوضى بين الناس، وهو ما يحدث منذ ٣ سنوات.