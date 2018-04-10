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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:24 م

مفاجأة.. وفاة رمضان الأب فى الحلقة الأولى من «نسر الصعيد»

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد قدرى
dostor.org/2124187

حصلت «الدستور» على تفاصيل جديدة من مسلسل «نسر الصعيد»، الذى ينافس به الفنان محمد رمضان فى الموسم الرمضانى المقبل، ويقدم خلاله شخصيتين هما «قناوى»، الأب، وابنه «زين» الذى يعمل ضابط شرطة.

وطلب «رمضان» من السيناريست محمد عبدالمعطى، مؤلف المسلسل، أن يكون ظهور شخصية الأب «قناوى» فى الحلقة الأولى فقط، بأن يموت فيها، خاصة أنها مرهقة ومتعبة للفنان الشاب، فى الماكياج والملابس والتصوير، وتستهلك وقتًا طويلًا.

واستجاب «عبدالمعطى» لطلب «رمضان»، وقلل عدد المشاهد التى يظهر فيها «قناوى»، وأعاد كتابة الحلقات الأولى مرة أخرى، بعد أن كان قد سلمها فى وقت سابق.
وقالت مصادر مقربة من فريق العمل، إن «رمضان» سيتزوج فى بداية الحلقات من الفنانة درة، التى تعصى أهلها وتتزوج منه، وتذهب للعيش معه فى الصعيد حيث يقطن، ما يسبب لها العديد من المشكلات مع أسرتها، لكن الحياة لا تستمر على خير، وتندلع بينهما أزمات، تجعله يقع فى غرام التونسية عائشة بن أحمد، ويتزوجها فى الحلقة الـ١٩.

وتجسد «عائشة» دور ابنة عم «زين»، التى تنجح فى كسب قلبه، وتدفعه لإعلان خبر زواجه منها، بعد انفصاله عن زوجته الأولى درة.
الصراع فى المسلسل، وفق المصادر، يدور بين الضابط «زين» ورجل الأعمال «هتلر»، الذى يجسد دوره الفنان سيد رجب، وذلك بعد أن يقتل الأخير أحد الأصدقاء المقربين من الضابط، فتبدأ المطاردة ومحاولة الثأر له.

وأضافت: «نتيجة هذا الصراع، يتمكن رجل الأعمال هتلر، من توريط رمضان فى قضية قتل أحد المسجونين داخل قسم الشرطة، الذى يعمل به الأخير».
الغريب أن هذه «التيمة» هى نفسها التى استخدمها أحمد السقا فى مسلسله «خطوط حمراء»، عندما قتل زميله من قبل تاجر السلاح عبدالعزيز مخيون، ليبدأ بعدها الصراع بين الطرفين، كما أن «تيمة» الضابط الذى يتعرض للظلم، ويدخل السجن، سبق أن تم معالجتها فى نفس مسلسل «السقا»، بجانب «كلبش» لـ«أمير كرارة».

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