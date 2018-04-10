الضبع: القاصة صفاء النجار لديها أسئلة وعي في كتاباتها

قال الدكتور والناقد محمود الضبع، إن نَصّ كتابات، القاصة الدكتورة صفاء النجار، تميَّز بالثراء، وبدا ذلك جليا من خلال مجموعتها القصصية الأحدث "الحور العين تفصص البسلة"، وكذلك أعمالها الكاملة.



وأضاف "الضبع"- خلال ندوة مناقشة الأعمال الكاملة للكاتبة صفاء النجار، بموسسة الشموع للثقافة والفنون- أن القاصة لديها أسئلة وعي طوال الوقت، وهو ما تكشفه نصوصها وكتاباتها.



يذكر أن الندوة يناقشها الدكتور والقاص أحمد الخميسي، والدكتور محمود الضبع، والدكتور والناقد شريف الجيار، ويديرها الكاتب الصحفي والشاعر أحمد الشهاوي.