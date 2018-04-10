رشا نبيل: تضارب اختصاصات هيئات الإعلام أزمة كبيرة.. والتوك شو تحول إلى «مكلمة»

رأت الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج «مصر النهارده»، أن العمل فى التليفزيون المصرى مهمة وطنية، مثل الخدمة فى الجيش، مشيرة إلى سوء الفهم حول مصطلح «إعلام الدولة»، واعتباره معبرًا عن الحكومة فقط.



واعتبرت، فى حوارها مع «الدستور»، أن انتقالها من تقديم برنامج «كلام تانى» على شاشة دريم، إلى «مصر النهارده»، فى التليفزيون المصرى، تجربة ناجحة أكسبتها مزيدًا من الجمهور، مشددة على أهمية تشكيل إعلام قوى فى مواجهة الدعاية السوداء لجماعة الإخوان.



■ بداية.. هل تخوفتِ من قرار العودة للتليفزيون المصرى؟

- العمل فى التليفزيون المصرى شرف كبير، وأعتبره مثل الخدمة فى الجيش، فهو عمل وطنى من الدرجة الأولى، وبالفعل تخوفت جدًا من خوض التجربة، خاصة أننى كنت كونت قاعدة جماهيرية كبيرة من خلال برنامجى «كلام تانى» فى «دريم»، وحققت به نجاحًا مرضيًا بشكل كبير، أدى إلى زيادة عدد أيام عرضه. ومما زاد من مخاوفى فى التعاقد مع «ماسبيرو»، عدم معرفتى بتفاصيل وملامح تطويره، لكن مع بداية الاجتماعات مع فريق العمل، وتأكدى من وجود نية حقيقية لاستعادة مكانة «ماسبيرو»، بالإضافة إلى ضمان عدم وجود قيود على ما نقدمه، بدأت أشعر بالرغبة فى خوض التجربة، وتحمست لفكرة العمل فى إعلام الدولة. وأقصد بـ«إعلام الدولة» هنا مفهومه الحقيقى، وليس «إعلام الحكومة»، كما يعتقد البعض، فهذه نظرة خاطئة ومفهوم مغلوط، لأن «إعلام الدولة» يعنى «إعلام الشعب والحكومة».

■ البعض راهن على فشلك بعدما تركتِ «كلام تانى».. هل أربكك هذا الأمر؟

- بالفعل، هذا الكلام تردد كثيرًا، وهناك من قاله لى بشكل مباشر، ومن المؤكد أنه أشعرنى بالخوف من التجربة، لكن قررت أن أتجاهله، وأخوض التحدى، معتمدة على اجتهادى وثقتى فى أن الله لن يخذلنى. ومقارنة بين انتقالات عدد من الإعلاميين، ستجد أن تجربتى هى الأنجح، فرغم أن كثيرًا من الانتقالات كانت تتسبب فى خسائر لإعلاميين، إلا أن التجربة أكسبتنى جمهورًا جديدًا، إضافة إلى جمهورى فى «دريم».

■ بماذا شعرتِ عندما حدثت أزمة ضياع مواد أولى حلقات البرنامج؟

- شعرت، وفريق العمل، بأزمة نفسية كبيرة، وبضغوط صعبة، ولم ننم لمدة يومين متواصلين لحل الأزمة، وبعد فشل كل المحاولات فى استعادة «الماتريال» من «الهارد» أصبت بحالة ارتباك شديد، لكن «عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم»، إذ إن الله كافأنا على اجتهادنا، وتمكنا من استضافة الوزراء على الهواء، خلال الحلقة الأولى، التى خرجت أفضل من «المسجلة».

■ قدمتِ «كلام تانى» بمفردك.. ألم تقلقى من مشاركة الإعلامى خيرى رمضان فى تقديم «مصر النهارده»؟

- خيرى رمضان كان أحد من رشحونى للبرنامج، وعلاقتى به قوية جدًا، وتمتد للجانب الإنسانى والأسرى، ووجوده فى البرنامج جعلنى مطمئنة جدًا، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تنافس بيننا أو نزاع على أى شىء، خاصة أننا تجمعنا متشابهات كثيرة جدًا، وتكويننا الإنسانى متقارب جدًا.

■ كيف رأيتِ أزمته الأخيرة؟

- واجهتنا أزمة كبيرة كفريق عمل البرنامج، فمن المعروف أنه برنامج «خيرى» ويحمل اسمه، لذا فكرنا: هل نتخذ موقفًا موضوعيًا أم نعلى نبرة الصوت وننحاز إلى «خيرى»؟

فى النهاية، اتخذنا قرارًا جماعيًا بألا ننحاز، ومع ذلك كان دورى فى الأزمة معنويًا وإنسانيًا أكثر من استغلال البرنامج كمنصة للدفاع، لأنى أؤمن جدًا بأننا كإعلاميين مثل أى مواطن إذا أخطأنا نعاقب، لأنه «مفيش ريشة على راسنا».

■ ما توقعاتك لمستقبل «ماسبيرو»؟

- نفسى أتفاءل للإعلام كله، رسمى وخاص، خاصة أن هناك فصيلًا إخوانيًا ينشئ منصات إعلامية تسعى لتشويه مصر، ودورنا كإعلام رسمى أو خاص هو مواجهة هذا الفصيل، وأعتقد أن الدولة عليها دور كبير فى هذه المسألة، وعليها أن تساعدنا كإعلاميين وتوفر لنا مناخًا من الحرية والمعلومات والشفافية، وعليها أن تؤمن أن الإعلام سلاح مهم فى المعركة ولا يمكن أن نكون أبدًا ضد الدولة، فنحن شريك أساسى فى صناعة الوعى المجتمعى وصناعة المستقبل.

■ هل من الممكن أن يغير مقدمو «التوك شو» شكل برامجهم خلال الفترة المقبلة؟

- منذ البداية، وأثناء اجتماعات تجهيز البرنامج مع الشركة المنتجة «ليو ميديا»، كنا نركز فى تغيير شكل «التوك شو»، واتخذنا قرارًا بأن تكون مدة البرنامج على الهواء ساعة ونصف الساعة فقط، فى ظل أن جميع برامج التوك شو تحولت إلى «مكلمة» بإيقاع بطىء، لذا عندما سمعت الرئيس السيسى يدلى بتصريحات تحمل هذا المعنى، ضحكت، لأننا بدأنا هذه المدرسة قبل هذه التصريحات، وهو ما أسعدنى جدًا، لأنه دل على أننا نسير على الطريق الصحيح والنهج المطلوب.

■ وما رؤيتك لشكل الإعلام بصفة عامة ودوره فى الفترة المقبلة؟

- لدى تفاؤل كبير فى أن الولاية الثانية للرئيس السيسى ستشهد منح الإعلام ثقة كبيرة وكاملة فى العمل، حتى يتم اختباره، خاصة أنه لا يمكننا أن نسمح طوال الوقت باستمرار الصورة الذهنية القديمة عن الإعلام، حول أنه سبب الأزمات والمشكلات. نعم، لدينا فى الإعلام مشكلات كثيرة، لذا علينا أن نبادر نحن أنفسنا بتغييرها، وأن نستوعب جيدًا دور الإعلام الحقيقى، خاصة أن البعض يعتقد أن الإعلام منصة للزعامات الشعبية وفرض الآراء على الناس، وهذه نظرة خاطئة، فالإعلام دوره الحقيقى هو إعلام الناس بالمعلومة. وعلينا كإعلاميين أن نراجع أنفسنا، وأتمنى أن نطلق مبادرة لإصلاح مشكلات الإعلام، مع الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى، واحترام القانون، والقبول بمحاسبة المخطئين والمتجاوزين دون استثناءات، وتطبيق القواعد على الجميع بشكل عادل، على أن تساندنا الدولة من خلال قانون حرية تداول المعلومات.

■ كيف ترين دور نقابة الإعلاميين خاصة أنك تشغلين عضوية مجلسها الحالى؟

- أصبحنا أمام مشكلة كبيرة جدًا فى المؤسسات التى انبثقت عن الدستور لتنظيم الإعلام، إذ إن هناك تصارعًا فى الاختصاصات ولا نعرف حتى الآن دور كل من هذه الهيئات، ويجب أن تنتهى هذه الحالة فى أقرب وقت، ونضع إجابات واضحة.

