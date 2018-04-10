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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:21 م

الضبع: قصة «الأميبا» تكشف عن دراية تامة لصفاء النجار بالفقه

الضبع: قصة «الأميبا»
حسام الضمراني
dostor.org/2124184

قال الدكتور والناقد محمود الضبع، رئيس دار الكتب الأسبق، إن نصوص الكاتبة صفاء النجار، تضمنت عمقا أنقذ مأزق الرواية الذي دخلت فيه عندما بدأت تتطرق للتكنولوجيا.

وأضاف "الضبع"- خلال ندوة مناقشة الأعمال الكاملة للكاتبة صفاء النجار، بموسسة الشموع للثقافة والفنون- أن القاصة، استطاعت- من خلال قصة "الأمبيا" التي وردت في مجموعتها «الحور العين تفصص البسلة»- أن تقدم قراءة فقهيه للفكرة، وأظهرت دراية تامة للفقه، وناقشت القضية مجتمعيا عبر "تكنيك فني" استخدمته لقضية "حقن المرأة فى الحمل".

يذكر أن الندوة يناقشها الدكتور والقاص أحمد الخميسي، والدكتور محمود الضبع، والدكتور والناقد شريف الجيار، ويديرها الكاتب الصحفي والشاعر أحمد الشهاوي.

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