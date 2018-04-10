محمود قرنى: المؤسسة الثقافية الرسمية لم تغفر لى الخروج عليها

يمتلك الشاعر والكاتب محمود قرنى مشروعا مهما فى النقد الثقافى، يعمل عليه فى دأب، ونجد أصداءه فيما ينشره من مقالات ودراسات عبر عدد من الصحف والمجلات المتخصصة.



وفضلا عن كونه أحد أبرز شعراء جيل الثمانينيات فى القصيدة العربية، فإنه لم يقف عند مسألة الإبداع الشعرى كمحرك وحيد لتجديد الخطاب الثقافى، لكنه وضع الشعر، والفن بشكل عام، فى صدارة محركات التغيير. وحينما اختنق المناخ الثقافى بسبب الأفكار الرجعية وتفشى التقليدية، لم يتوان عن انتقاد ذلك بشكل عملى، فأسس ومجموعة من الشعراء «ملتقى قصيدة النثر فى القاهرة» عام ٢٠٠٩.



«الدستور» التقته فى حوار تحدث فيه عن رؤيته لتجديد الخطاب الثقافى، وموقع الشعر من الحياة الثقافية والعامة، وموقفه من الاتجاهات الحديثة للشعر.

■ بداية.. ما الذى يمكن أن تقوله فى ظل ما يعترى الشعر من أزمات خلال الفترة الأخيرة؟

- لا أعرف وجها للفن يخلو من أزمة، والأزمة لا تعنى بالضرورة أن الشعر فى ورطة، سواء بسبب تغييبه أو بسبب تكاثره، الذى يبدو خارج الحاضنة الشرعية التى ارتضتها الذائقة المستقرة.

ربما يكون تكاثر الشعر والشعراء بشكل تغيب عنه الضوابط الجمالية والمفاهيمية على نحو أدق، وجها من وجوه الأزمة، لكن هذا فى موقعه الصحيح يعنى أن لغتنا مازالت قابلة للحياة، لكن تصوراتنا عنها مازالت مريضة وبائسة.

أحلام الأمم لا تصح طالما أنها تفكر خارج اللغة، اللغة فى الشعر هى الزمن، والمسافة التى تتنامى بين الشعر ومتلقيه لا تخص ثقافتنا فحسب، بل ثمة رغبة فى العالم كله لإزاحة الشعر من خارطة المعرفة الإنسانية، لأن مساحات السخط المتزايدة فى خطابات الشعراء منذ القدم أُخِذَت مأخذا مناهضا للناس، ويتم تسويقها منذ سنين على أنها لغة معادية، كأن الشاعر يعمل على تقويض الوجود كله، وهو تفسير ساهمت فى ترويجه المؤسسات التقليدية فى العالم أجمع، انتصارا لتفوق القدماء حسب اعتقادهم.

■ هل الشعر قادر على المنافسة فى ظل وجود فنون تبدو أكثر حداثة وتحررا من أسر الماضى؟

- فى لحظة من عمر التاريخ كان الشعر ممثلا لخطاب القوة الأسطورية التى خلدتها الملاحم، ثم أصبح ممثلا لخطاب الأرض إلى السماء، عندما تعرفت البشرية على معتقداتها، ثم كان خطابا أرضيا موجها لأهل الأرض أنفسهم، ثم تحول إلى خطاب ذاتى خالص مع الرومانسية وتجلياتها التى نعيشها حتى الآن.

والشعر فى كل تلك المراحل لم يتخل أبدًا عن قيمته الأخلاقية رغم التحولات التى طرأت على عالمنا عبر عشرات القرون، وظل داعما لكل القيم الإنسانية النبيلة ومعاديًا لكل القيم السالبة.

وعندما انطلقت حناجر الشعراء عبر التاريخ هاتفة ضد الحرب، على سبيل المثال، لم تكن تملك أسلحة تدافع بها عن ملايين القتلى، بل كانت تمتلك قيمة رفيعة تدافع عنها، هى قيمة الحياة التى تسلبها تلك الحروب.

الفنون الأخرى احتفت بما هو قائم وتقاطعت معه وجعلت من الإنسان أمثولة يتفرج على فضائحه وهو مضجع أمام الشاشات، باختصار ثمة فنون حديثة كانت أكثر امتثالا وأكثر قدرة على التكيف.

■ هل تقصد الرواية على سبيل المثال؟

- نعم.. لكن الأمر ينطبق على الرواية وعلى غيرها من الفنون، فالعصر الصناعى كان يحتاج رواة وساردين يُسلُّون وحدة ملايين العمال، ويخفضون بمشاهدهم الساحرة من سقف حالة التشيؤ فى المخيمات والملاجئ.

الساردون الجدد أكثر طواعية لحاجات زمنهم لأنهم أكثر قدرة على التكيف، ومن ثم أكثر قدرة على تبادل المواقع مع السلطة، أو على الأقل القيام بأدوارها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. والسلطة هنا ليست سلطة الحكم تحديدًا، لكنها السلطات الاجتماعية التى ترسم سلم القيم، أو على نحو أدق هى قيم الطبقات الحاكمة.

فى الوقت نفسه بقى الشعر بعيدا ساخطا بتلك الأنفة المعهودة، وقد أدهشنى أن أقرأ شعرا قبل أكثر من عشر سنوات، ضمن أمسية عربية فرنسية، إلى جوار شاعر فرنسى كبير هو «ليونيل راى» ثم أعلم بعد الأمسية أن أعماله لا توزع أكثر من ٨٠٠ نسخة.

إن الصعوبة التى تثيرها أسئلة من هذا النوع ليست صعوبة مرتبطة بطبيعة النص أو طبيعة لغته أو درجات تركيبه المعرفى، لكنها صعوبة أظنها ناتجة عن الخصام الذى يتسع بين المؤسسات التى ترعى النظام فى هذا العالم، وبين ما يطلبه الشاعر منها.

وتعمقت تلك المسافة بتنامى الاعتقاد بأن واقع البشر يسير إلى الأسوأ، وهو ما يحدث بالفعل.

■ تحدثت كثيرا عما سميته «قصيدة نثر مصرية» أو على نحو أدق «عربية» فهل من توضيح؟

- نعم.. ثمة حقيقة مستقرة تتلخص فى أن قصيدة النثر ذات جذر غربى محض رغم كل الاجتهادات المحمودة التى حاولت البحث لها عن جذر عربى، سواء كان ذلك لدى الناثرين العرب القدامى أو فى سجع الكهان أو نثر المتأخرين فى عصرنا الحديث، مثل أحمد فارس الشدياق وأمين الريحانى وبدر الديب وغيرهم.

أتصور أن لدى هاجسا قديما يتجدد مع كل نص حول حتمية تحرير قصيدة النثر العربية من أسر الموروث الغربى، وقد كتبت الكثير منذ أن ذهب خيارى الجمالى إلى هذا الشكل، حول هذا الهاجس.

وهذه أزمة أظنها تلاشت بدرجة معقولة مع صعود أجيال شابة، لم يكن النص الغربى مرجعيتها الوحيدة، وأظن أن بعضا من الدواوين الأخيرة التى أصدرتُها تمثل إجابة معقولة على هذا السؤال خاصة ديوانِّى الأخيرين: «تفضل.. هنا مبغى الشعراء» و«لعنات مشرقية».

■ لكن فريقا آخر يرى أن النص يجب أن يكون إنسانيا.. لا عربيا ولا غربيا.. ما رأيك؟

- من يتحدثون بهذا مجموعة من الأدعياء والأفاقين وأنصاف المتعلمين، فالنص غربى بامتياز، وعندما تحاول استنباته فى تربتك يتهمونك بالعنصرية ومن ثم الاستئصالية، وهو تصور مغلوط وغبى، لأنه أولا: يجهل أو يتجاهل أن المعرفة التى يستند إليها النص الإبداعى معرفة حدسية، وليست عقائدية أو أيديولوجية حتى تتهم بهذا الاتهام.

وثانيا: يبدو أن ثمة تجاهلا لحقيقة تاريخية مؤكدة هى أن الآخر نفسه من أسس لتمايزات جذرية بين الثقافة الوطنية «المستعمَرة» بفتح الميم وبين الثقافة «المستعمِرة» بكسرها. وهى تمايزات كان يتم اختصارها عادة لصالح الثقافة الغازية.

وثمة خلط جاهل أحيانا ومتعمد فى معظم الأحايين بين ضرورة الانفتاح على الآخر وضرورة إعادة النظر فى مقولاته قبل إدراجها ضمن الأبنية العقلية لثقافة ما، وكما أشرت فإن اللغط هنا يهدف إلى إدراج فكرة التعريب ضمن الأفكار الهوياتية، حتى يتمكن هؤلاء الأدعياء من مهاجمتها والنيل منها ووصم الداعين لها بالعنصرية.

■ ما الذى حققته بشكل شخصى من تلك الملتقيات؟

- حققت كراهات مازالت تأكل لحمى حتى الساعة التى أحدثك فيها، ربما مازلت الوحيد الذى لايزال يدفع ثمنا باهظا لما فعل، مرة للمؤسسة الرسمية التى لم تغفر الخروج عليها، ومرة لمن يعتقدون أنهم كانوا لا بد أن يلتهموا جانبا أكبر من الكعكة، رغم أنه لا كعك هناك، وإنما مرارات تدفع للندم والحسرة.

■ تعنى أنك ورثت خصوما من مسيرتك تلك؟

- لم أعد خصما لأحد، خصمى الوحيد هو نصى.. كل ما حدث أن «الحجر الذى أباه البناءون صار حجر الزاوية»، كما يقول المسيح.

■ وسط هذه الصراعات.. أين دور الشعر؟

- لم أقبل فى أى مرحلة من حياتى بأن يكون الشعر خلف مدارات الذاكرة. لست رومانسيا يرتدى ثوب براءة مدعاة وأنا أقول ذلك، كما أننى لست مستشرقا يعزز حضوره بقبعة مستعارة، لذلك أقول لك إن الشعر كما كان حياتى فهو أيضا نكبتى، وعلى نحو أدق هو حياتى المنكوبة.

■ هل كان للسهام التى أصابتك دور فى انصرافك عن كتابة مقالك بجريدة «الأهرام»؟

- بداية.. صفحات الرأى بـ«الأهرام» لم تعد تلك الساحة التى تعج بالأفكار البراقة حول المستقبل، ومع ذلك سوف أظل معتزا بتلك التجربة التى استمرت نحو عامين كتبت خلالها مقالات كانت صلب كتابى «خطاب النخبة وأوهام الدولة الأخلاقية»، وهى المقالات التى أصابتنى سهامها، إذ انتقدت بقوة النخبة المصرية.

■ فى النهاية وبهذه المناسبة.. كيف ترى الوضع السياسى الآن؟

- رغم كل ما حققته مصر خلال السنوات الماضية من انتزاع الدولة من قبضة الإرهاب والفوضى، إلا أن ثمة خطرا يعزز مخطط إعادة تقسيم المنطقة، وأظن أن محاولات ضرب حصار على مصر من جميع الاتجاهات يعزز تلك الفكرة.

وثمة حقيقة مؤكدة تتلخص فى أن القوى الكبرى ومعها القوى المرشحة لقيادة المنطقة اتخذت قرارا بألا تعود مصر أبدا إلى موقع القيادة، هذا الأمر يتعزز برغبة قوى ترغب فى احتلال تلك المكانة. وأظن أن تلك التصورات ضد فعل التاريخ، لذلك لن يصح منها شىء، لكن الثمن الذى سندفعه سيكون باهظًا.