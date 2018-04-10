طالبات «رياض أطفال المنصورة» يعرضن مبادرة «حلقة وصل»

عرضت طالبات كلية رياض الأطفال، مبادرة «حلقة وصل» لتأهيل ذوي الإعاقة السمعية الصم وضعاف السمع إلى الالتحاق بجامعة المنصورة خلال فعاليات الملتقى الأول لفرسان الإرادة بجامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة.



حضر الفعاليات الدكتورة جهاد إبراهيم مدرس مساعد وعضو مجلس النواب الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة الدكتور إبراهيم أمين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، الدكتور فريد منسق التعاون العلمي والطبي والاجتماعي بالجمعية الطبية العلمية المصرية الفرنسية، نجاة مصطفى المدير التنفيذى لمعهد الموسيقى لجمعية النور والأمل.



وقدمت الطالبات عرضًا بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية الصم وضعاف السمع «طوبة فوق طوبة» بمشاركة مجموعة من الشباب ذوي الإعاقة السمعية، وقدموا الأغنية بلغة الإشارة تعبيرا عن فرحتهم بدخول الجامعة والدراسة بها.

