الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:07 م
(فيديوجراف).. حظك غدًا الأربعاء
شيماء دهب
dostor.org/2124167
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعاتها لحظ الأبراج غدًا الأربعاء، على المستوى المهني والعاطفي والصحي.
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعاتها لحظ الأبراج غدًا الأربعاء، على المستوى المهني والعاطفي والصحي.
رصدت "الدستور" 10 لقطات لوضع حجر الأساس لأنشاء 3 محطات شمسية جديدة، بمشاركة محافظ أسوان ووفود شركات التحالف الدولي وهم: Acciona الأسبانية وSwicorp السعودية وأيضًا TBEA الصينية، ضمن المشروع القومى ...
شهدت القرية الذكية، الثلاثاء، فعاليات الملتقى العلمي لتكريم 100 طالب من الباحثين والمخترعين في مختلف المجالات العلمية برعاية ياسر القاضي، وزير الاتصالات وبمشاركة نادية زخاري، وزير البحث العلمي ...