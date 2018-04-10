ماكرون يدافع عن مبيعات الأسلحة للتحالف العربي

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لكنه عبر عن قلقه من الوضع الإنساني وقال إنه سيستضيف مؤتمرا بشأن اليمن قبل الصيف.



وقال «ماكرون» خلال مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «بين اللحظة الراهنة والصيف سيعقد مؤتمر مشترك بشأن اليمن لتوضيح ما الذي ينفذ وما الذي ينبغي عمله».



وعندما سئل عن الخسائر في صفوف المدنيين، قال الأمير محمد إن التحالف يبذل قصارى جهده لتفادي سقوط خسائر بين المدنيين في اليمن لكن الأخطاء تحدث في أي عمليات.

