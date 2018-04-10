الضبع: أسلوب صفاء النجار أعادني للقراءة

قال الدكتور محمود الضبع، إنه لم يقرأ من قبل للقاصة صفاء النجار؛ لتوقفه عن المشاركة في الندوات، مشيرا إلى أنه عندما بدأ فى قراءة المجموعة الأخيرة "الحور العين تفصص البسلة" وقصتها الأولى بها، وهى "الأميبا"؛ جعلته يعيدها مرة أخرى؛ لما تحمله من رموز ودلالات.



وأضاف "الضبع"- خلال ندوة مناقشة الأعمال الكاملة للكاتبة صفار النجار بموسسة الشموع للثقافة والفنون- أن مسألة "الاكتفاء بالذات، وعلاقة الرجل بالمرأة وإعادة قراءتها" كانت بمثابة مدخل لقراءة روايتها "حسن الختام".



يذكر أن الندوة يناقشها الدكتور والقاص أحمد الخميسي، والدكتور محمود الضبع، والدكتور والناقد شريف الجيار، ويديرها الكاتب الصحفي والشاعر أحمد الشهاوي.