مصرع وإصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 6 آخرين إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، بسبب الخلاف على قطعة أرض بأسيوط.



تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخللية لأمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد وصول بلاغ من أهالي منطقة الوليدية بوقوع إطلاق أعيرة نارية بمنطقة حوض أبو كلام ووقوع وفيات ومصابين.



وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين على قطعة أرض كائنة بحوض أبو كلام بمنطقة الوليدية دائرة المركز ووقوع وفيات ومصابين.



وبالتحريات تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين على قطعة أرض بالمنطقة ومصرع المدعو "م. ح" متأثرًا بإصابته وإصابة 6 أخرين من بينهم 4 في حالة خطرة، بينما تلقي 2 الإسعافات اللازمة بالمستشفى وتم خروجهم.



وعلى الفور تم نقل المصابين والجثمان إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.