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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:53 م

«الصحة»: تنسيق إلكتروني لتوزيع الأطباء حاملي الدرجات العلمية

الدكتور أحمد عماد،
الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة
فاتن خديوى
dostor.org/2124159

أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، قرارًا بتوزيع الأطباء حاملي الزمالة أو الماجستير أو الدكتوراه عن طريق تنسيق إلكتروني على مستوى الجمهورية بعد حصولهم على الدرجة العلمية.. يأتي ذلك اهتمامًا من الوزارة لدعم الأطباء وتدريبهم للرفع من مستوى مهاراتهم، بما يعود بالإيجاب على صحة المريض المصري.

أوضح الدكتور أسامة الشاذلي، أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية (الزمالة المصرية) أنه تم وضع معايير المفاضلة بين الأطباء الحاصلين على الزمالة أو الماجستير أو الدكتوراه في التوزيع على الأماكن المختلفة بعد حصولهم على الدرجة العلمية، وهي التقدير في البكالوريوس والتقدير في التخصص المؤهل بعد البكالوريوس وعدد سنوات الخبرة في العمل الإكلينيكي ونوع التخصص والتوزيع الجغرافي، لافتًا إلى أن هذا القرار بمثابة خطوة نحو الاستغلال الأمثل للإمكانيات البشرية والكفاءات داخل وزارة الصحة، حيث كان يتم عودة هؤلاء الأطباء إلى أماكن عملهم الأصلية دون النظر إلى التخصص الذي حصل عليه الطبيب.

وأضاف الشاذلي: أنه تم تشكيل لجان عليا لمتابعة تنفيذ برامج الزمالة المصرية بالمستشفيات والإشراف على جودة العملية التدريبية، إضافة إلى تعيين الـ 10 الأوائل في كل تخصص من الزمالة كمساعدي مدرب لمدة عام، وذلك بعد تأهيله وحصوله على دورات إعداد مدربين، كما سيتم التعاقد معهم للعمل كمدربين للجنة العليا للتخصصات الطبية وذلك تشجيعًا لهم.

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