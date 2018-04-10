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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:52 م

«تربية نوعية المنصورة» تشهد انطلاق المؤتمر العلمي السنوى العربي غدًا

كلية التربية النوعية
كلية التربية النوعية في جامعة المنصورة
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2124157

تنظّم كلية التربية النوعية في جامعة المنصورة، غدًا الأربعاء، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي العربي الثالث عشر الدولي تحت عنوان «التعليم العالي النوعي في مصر والوطن العربي في ضوء استراتيجيات التنمية المستدامة» بقاعة المؤتمرات.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة، والدكتور زكي محمد زيدان نائب رئيس الجامعه لشئون خدمات المجتمع والتنمية البيئية، والدكتور أشرف محمد سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العلمية والبحوث، وتبدأ فعالياته بالجلسة الافتتاحية غدا وتستمر فعالياته إلى الخميس المقبل.

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