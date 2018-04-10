مفاجأة.. مرتضى لإيهاب جلال: «لو هتكمل تشتغل ببلاش»
كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن تطورات مهمة في ملف إيهاب جلال، المدير الفني للقلعة البيضاء، بعد حالة الجدل التي شهدها الفريق في الساعات الماضية.
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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن تطورات مهمة في ملف إيهاب جلال، المدير الفني للقلعة البيضاء، بعد حالة الجدل التي شهدها الفريق في الساعات الماضية.
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شهدت القرية الذكية، الثلاثاء، فعاليات الملتقى العلمي لتكريم 100 طالب من الباحثين والمخترعين في مختلف المجالات العلمية برعاية ياسر القاضي، وزير الاتصالات وبمشاركة نادية زخاري، وزير البحث العلمي ...
أحيت المطربة ساندي، مساء أمس، حفلها الغنائي بمناسبة شم النسيم، داخل مجمع كافيهات سيتى سكوير، بمدينة الرحاب في التجمع الأول. وقدمت «ساندي» خلال الحفل مجموعة متنوعة من أبرز أغنياتها ومنها: «حلوة جدًا، ...