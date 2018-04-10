بدء مناقشة رواية «زمن الزنازين» لسمير عبدالباقي

بدأت فعاليات الندوة الخاصة لمناقشة رواية «زمن الزنانزين» للمؤلف سمير عبدالباقي، التي يديرها الناقد أمل سالم.



وقال "سالم"- في تقديمه لمؤلف الرواية- إن سمير عبد الباقي ولد عام 1939 في قرية ميت سلسبيل، لأب كان يعمل مُدَرِّسًا، ثم مأذونا شرعيا، وهو شاعر وروائي وكاتب أطفال ومسرحي وصاحب تاريخ طويل في الإبداع وأحد عمالقة شعر العامية المصرية.



يذكر أن "عبد الباقي" حصل على جوائز "الدولة التشجيعية، والتفوق، واتحاد الكتاب"، وله ارتباط بالعمل السياسي منذ شبابه، حيث تم اعتقاله لأول مرة عام 1959، وكان عمره فقط 20 عاما، وظل في السجن حتى 1964، لكنه ظل ملتزما بالنهج السياسي والاجتماعي في كل كتاباته حتى الآن.