القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
الثقافة
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 07:56 م

بدء مناقشة رواية «زمن الزنازين» لسمير عبدالباقي

سمير عبد الباقي
سمير عبد الباقي
حاتم السروي- إيهاب مصطفى
dostor.org/2124109

بدأت فعاليات الندوة الخاصة لمناقشة رواية «زمن الزنانزين» للمؤلف سمير عبدالباقي، التي يديرها الناقد أمل سالم.

وقال "سالم"- في تقديمه لمؤلف الرواية- إن سمير عبد الباقي ولد عام 1939 في قرية ميت سلسبيل، لأب كان يعمل مُدَرِّسًا، ثم مأذونا شرعيا، وهو شاعر وروائي وكاتب أطفال ومسرحي وصاحب تاريخ طويل في الإبداع وأحد عمالقة شعر العامية المصرية.

يذكر أن "عبد الباقي" حصل على جوائز "الدولة التشجيعية، والتفوق، واتحاد الكتاب"، وله ارتباط بالعمل السياسي منذ شبابه، حيث تم اعتقاله لأول مرة عام 1959، وكان عمره فقط 20 عاما، وظل في السجن حتى 1964، لكنه ظل ملتزما بالنهج السياسي والاجتماعي في كل كتاباته حتى الآن.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ 5 أيام

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ شهر

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

منذ شهر

اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافى

منذ شهر

نادي القصة مهدد بالغلق.. رئيس مجلس الإدارة: أبلغت «الثقافة» بالأزمة.. و«إيناس»: لم أستلم شيئا

الآن

40 ألف دولار مكافأة مكتشفي ثغرات «فيسبوك»

حرس الحدود يتأهل رسميا للدورى الممتاز

قصة مرعبة.. مذكرات «معتز» آخر ضحايا «الحوت الأزرق» عن اللعبة

تركيب أجهزة «إكس راي» للكشف على السيارات بمدخل المطار قريبا

الأكثر قراءة

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

مفاجأة.. مرتضى لإيهاب جلال: «لو هتكمل تشتغل ببلاش»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

ألبومات الصور

تكريم 100 مخترع وباحث مصري في ملتقي IDEA (صور)

بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

ساندى تحيى حفل الربيع بالرحاب (صور)

بالصور.. سوما فى حفل الربيع بنادى الرحاب

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

مفاجأة.. مرتضى لإيهاب جلال: «لو هتكمل تشتغل ببلاش»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

كشكول

بالصور.. زراعة عين شمس تحتفل بيوم اليتيم

رياض أطفال الإسكندرية تنظم كرنفال الأنشطة للطلاب .. غدا

ندوة علمية بجامعة القاهرة حول المشغولات الخشبية وأنواعها عبر العصور .. غدا

رئيس شعبة الكتاب المدرسي: الوزارة أصدرت أمر بطباعة كتب العام المقبل

وزير التعليم العالى يشيد بالعلاقات بين مصر وفرنسا في جميع المجالات

الأمصار

الرئيس الفرنسي: قبلت دعوة الملك سلمان لزيارة السعودية

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد قصف مطار «تيفور» السوري

700 ألف نازح في سوريا منذ بداية العام

وزير الجيش الإسرائيلي: الجندي القناص يستحق وسام شرف

لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن

ads
منوعات

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك