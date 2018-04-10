«ماكرون»: نعمل باستمرار لضمان التزام إيران بالاتفاق النووي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تعمل باستمرار لضمان التزام إيران بالاتفاق النووي.



وأضاف ماكرون، فى مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي، أنه يجب ربط الاتفاق النووي مع إيران بمرحلة ما بعد 2025 ومعالجة مسألة البرنامج الصاروخي الإيراني.



وتابع: "إذا خرجنا من إطار الاتفاق النووي مع إيران ستستمر في العمل لتطوير قنبلة نووية".



وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد ماكرون أن الهدف الأول في سوريا محاربة داعش والنظام السوري ليس عدو فرنسا بل عدو الشعب السوري.



وقال: "في الأيام المقبلة سنعلن قرارنا في سوريا، ونسعى لاستهداف القدرات الكيميائية للنظام".