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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 07:49 م

اليمن يكشف تفاصيل اغتصاب جندي سوداني لفتاة بالحديدة

الحكومة اليمنية
الحكومة اليمنية
محمد عمر
dostor.org/2124099

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة الأخبار المتداولة بشأن اغتصاب جندي سوداني ضمن قوات التحالف العربي، لفتاة يمنية بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر في الحكومة اليمنية، إن التحريات التي أجرتها السلطة المحلية بمديرية الخوخة ومحاضر التحقيق وإفادات الشهود، أكدت عدم صحة الأكاذيب والافتراءات التي تداولتها وروجت لها مواقع مشبوهة؛ بهدف الإساءة للتحالف العربي وخدمة أهداف العصابة الحوثية"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأضاف: "اختلاق الأكاذيب والترويج للافتراءات فيما عُرف بحادثة اغتصاب فتاة الخوخة هي محاولة يائسة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية؛ لحشد المقاتلين لجبهات القتال".

واعتبر المصدر الحكومي أن هذه الأكاذيب تأتي في وقت تتلقى فيه الميليشيات الحوثية هزائم في كافة جبهات المواجهة، مع سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على معاقل الحوثي في محافظة صعدة، وإطلاق معركة تحرير محافظة البيضاء، والتقدم الذي أحرزه الجيش في نهم وتعز ولحج.

وتناقلت وسائل إعلام محلية نبأ اغتصاب فتاة يمنية في محافظة الحديدة على يد أحد الجنود السودانيين، أواخر مارس الماضي.

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