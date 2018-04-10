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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 07:48 م

إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعات أسعار النفط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الدستور
dostor.org/2124098

رفعت الوكالة الأمريكية، تقديرات أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، وزادت توقعات إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 1.5% خلال عام 2019.

وأوضح تقرير النظرة المستقبلية قصيرة المدى الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن أسعار الخام الأمريكي "نايمكس" ستسجل 59.37 و58.68 دولار للبرميل خلال عامي 2018 و2019 على الترتيب وهو ما يمثل زيادة قدرها 2% عن التقديرات السابقة.

كما تتوقع الإدارة الأمريكية أن يسجل متوسط سعر الخام القياسي "برنت" مستوى 63.36 و62.68 دولار للبرميل في العامين الحالي والمقبل على الترتيب.

وعلى صعيد موازٍ، زادت الوكالة الأمريكية من تقديرات أسعار البنزين للتجزئة بنحو 14% على أساس سنوي، لتصعد من 2.41 إلى 2.74 دولار للجالون.

من جهة أخرى، خفض التقرير من تقديرات إنتاج الولايات المتحدة خلال هذا العام إلى 10.69 مليون برميل يوميًا وهو أقل بنحو 0.1% من التقديرات السابقة.

لكنه في المقابل زاد تقديرات العام المقبل بنحو 1.5% حيث يرى الإنتاج الأمريكي من النفط سيبلغ 11.44 مليون برميل يوميا.

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