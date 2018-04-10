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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 07:45 م

إحباط تهريب هواتف ومستحضرات تجميل بجمرك سفاجا

إحباط تهريب هواتف
راندا التونى
dostor.org/2124094

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة مدحت رجب أحمد، مدير عام جمارك سفاجا، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى من ضبط 12 محاولة تهرب جمركى لكمية من «الشيش» الإلكترونية والهواتف المحمولة والساعات الذكية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والبضائع الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة، برئاسة محمود أبو دوح مدير إدارة تفتيش الركاب وبتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب س.ع.غ تبين 21 شيشة إلكترونية و45 مبسم مخفاة داخل الأمتعة الشخصية للراكب.

وفى المحاولة الثانية تم ضبط 5 ساعة ذكية ماركة أبل متعددة الأغراض كتليفون محمول وجهاز لقياس للضغط وواى فاى و20 سماعة تليفون مخفاة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب المصري.ع.م.

كما تم ضبط 11 هاتف محمول آيفون 7 و3 شاشات LED مقاس 55 و49 و39 بوصة وسرير طبى و80 علبة عسل نحل و42 دستة بودرة سمر كيك وكمية من مستحضرات التجميل مخفاة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بعدة ركاب مصريين قادمين من الخارج، وبلغت التعويضات المستحقة 552 ألفا و676 جنيها.

وقرر مدحت رجب أحمد، مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 12 محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.

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