أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقد مؤتمر إنساني في باريس الصيف المقبل بشأن اليمن.



وقال ماكرون، فى مؤتمر صحفي، اليوم، مع ولي العهد السعودي، إنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع السعودية.