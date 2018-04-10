«ماكرون»: يجب الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة الإبقاء على الاتفاق النووي مع مراقبة الأنشطة الصاروخية البالستية لطهران.



وقال ماكرون فى مؤتمر صحفي مشترك مع ولي العهد السعودي: "مواقفنا متشابهة مع السعودية بشأن التوسع الإيراني في الشرق الأوسط".



وفيما يتعلق بالقصف المتكرر من المليشيات الحوثية للأراضي السعودية، قال ماكرون إن بلاده لن تسمح بأي نشاط بالستي في اليمن يهدد أمن السعودية واستقرارها وسلامة شعبها، متابعا: "نقف مع السعودية ونتبادل المعلومات لمواجهة خطر الصواريخ الحوثية".