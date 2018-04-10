«ماكرون» يقبل دعوة «بن سلمان» لزيارة السعودية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أن باريس لديها رغبة للتعاون مع السعودية في محاربة كافة أشكال الإرهاب، معلنا قبوله دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة الرياض.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مساء اليوم، بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والرئيس ماكرون في قصر الإليزية بباريس.



وأضاف ماكرون: "قبلت دعوة نقلها ولي العهد السعودي من الملك سلمان لزيارة السعودية"، مشيرا إلى أن زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا مهمة للغاية.



وكشف ماكرون عن توقيع اتفاقيات كبيرة مع السعودية، مؤكدًا أن المملكة شريك استراتيجي مهم لفرنسا.