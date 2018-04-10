الأكاديمية العربية للعلوم تستقبل سفير الهند بالقاهرة (صور)

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ‏والنقل البحري سفير دولة الهند لدى مصر السفير سانجاى باتاتشاريا والوفد المرافق اليوم الثلاثاء.



في بداية اللقاء، رحّب الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية ‏بالسفير الهندى مثمنًا هذه الزيارة‎.‎



وتبادل رئيس الأكاديمية الأحاديث الودية مع السفير الهندى، مستعرضًا الموضوعات ‏المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك علي صعيد التبادل الطلابي والاستفادة من الخبرات بين الطرفين فيما يتعلق ‏بالتعليم والبحث العلمى.



وقدم الدكتور إسماعيل عبدالغفار عرضًا موجزًا عرف من خلاله السفير الهندى بالأكاديمية وكذا ‏إتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية ومختلف المنظمات والمؤسسات التعليمية علي مستوى العالم‎.



وأكد عبد الغفار، خلال اللقاء أن الأكاديمية تقدم الخدمات والتسهيلات لكافة طلابها من مختلف الدول، ‏وتحرص على أن يكتسبوا المهارات والعلوم والقدرات التي تؤهلهم لأن يكونوا مساهمين فعليين في بناء ‏بلادهم في المستقبل‎.‎



من جانبه، أثنى سفير دولة الهند لدى مصر سانجاى باتاتشاريا في كلمته على ما رآه في ‏الأكاديمية من منشآت ومراكز بحثية كبيرة متقدمة‎، وأكد السفير الهندى على أهمية التعاون بين الأكاديمية ‏والجامعات في الهند لمزيد من التعاون والمشاركة في أنشطة الجامعة ذات الاهتمام المشترك‎.‎



وتفقد سانجاى باتاتشاريا مبانى ومنشآت الأكاديمية ومجمع المحاكيات المتكامل ومركز ‏القبة السماوية، وأبدى إعجابه الشديد بما شاهده من تطور من خلال استخدام أحدث الأجهزة والمعدات التى ‏تتواكب مع التطور التكنولوجى عالميًا‎.‎



كما تفقد رئيس الأكاديمية وسفير الهند معرض للصور التاريخية التى ترصد مراحل التطور فى دولة الهند، ‏وأبرز الشخصيات التى أثرت فى تاريخ الدولة الهندية فى مختلف المجالات‎.‎



فى نهاية الزيارة، تبادل رئيس ‏الأكاديمية وسفير الهند الدروع والهدايا التذكارية بمناسبة تلك الزيارة.