الأكاديمية العربية للعلوم تستقبل سفير الهند بالقاهرة (صور)
استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سفير دولة الهند لدى مصر السفير سانجاى باتاتشاريا والوفد المرافق اليوم الثلاثاء.
في بداية اللقاء، رحّب الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية بالسفير الهندى مثمنًا هذه الزيارة.
وتبادل رئيس الأكاديمية الأحاديث الودية مع السفير الهندى، مستعرضًا الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك علي صعيد التبادل الطلابي والاستفادة من الخبرات بين الطرفين فيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمى.
وقدم الدكتور إسماعيل عبدالغفار عرضًا موجزًا عرف من خلاله السفير الهندى بالأكاديمية وكذا إتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية ومختلف المنظمات والمؤسسات التعليمية علي مستوى العالم.
وأكد عبد الغفار، خلال اللقاء أن الأكاديمية تقدم الخدمات والتسهيلات لكافة طلابها من مختلف الدول، وتحرص على أن يكتسبوا المهارات والعلوم والقدرات التي تؤهلهم لأن يكونوا مساهمين فعليين في بناء بلادهم في المستقبل.
من جانبه، أثنى سفير دولة الهند لدى مصر سانجاى باتاتشاريا في كلمته على ما رآه في الأكاديمية من منشآت ومراكز بحثية كبيرة متقدمة، وأكد السفير الهندى على أهمية التعاون بين الأكاديمية والجامعات في الهند لمزيد من التعاون والمشاركة في أنشطة الجامعة ذات الاهتمام المشترك.
وتفقد سانجاى باتاتشاريا مبانى ومنشآت الأكاديمية ومجمع المحاكيات المتكامل ومركز القبة السماوية، وأبدى إعجابه الشديد بما شاهده من تطور من خلال استخدام أحدث الأجهزة والمعدات التى تتواكب مع التطور التكنولوجى عالميًا.
كما تفقد رئيس الأكاديمية وسفير الهند معرض للصور التاريخية التى ترصد مراحل التطور فى دولة الهند، وأبرز الشخصيات التى أثرت فى تاريخ الدولة الهندية فى مختلف المجالات.
فى نهاية الزيارة، تبادل رئيس الأكاديمية وسفير الهند الدروع والهدايا التذكارية بمناسبة تلك الزيارة.