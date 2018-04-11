أسعار البيض اليوم.. كرتونة «الأبيض» بـ35 جنيهًا
استقرت أسعار البيض، اليوم الأربعاء، وسجّل سعر كرتونة البيض الأحمر أو الأبيض 38 جنيهًا للمستهك، و35 جنيهًا للجملة.
فيما سجّل سعر كرتونة البيض البلدي 47 جنيهًا للمستهلك، و43.5 جنيه للجملة.
استقرت أسعار البيض، اليوم الأربعاء، وسجّل سعر كرتونة البيض الأحمر أو الأبيض 38 جنيهًا للمستهك، و35 جنيهًا للجملة.
فيما سجّل سعر كرتونة البيض البلدي 47 جنيهًا للمستهلك، و43.5 جنيه للجملة.
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