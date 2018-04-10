مجلس الأمن يصوت على مشروعي قرارين حول سوريا

يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ثلاثة مشاريع قرارات بشأن هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، اليوم الثلاثاء، ما يضع مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن كيفية الرد على هجوم بالغاز المميت في مطلع الأسبوع.



ومن المقرر أن يصوت المجلس المكون من 15 عضوا على مشروع قرار صادر مقدم الولايات المتحدة من شأنه أن ينشئ تحقيقا جديدا لإلقاء اللوم على هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا.



وتقدمت روسيا أيضا بمشروع لإجراء تحقيق ويقول دبلوماسيون إنه من المتوقع أن تصوت كل من روسيا والولايات المتحدة ضد بعضهما بعضا.



والفرق الرئيسي بين المسودتين هو أن الولايات المتحدة ستفوض تحقيقا يلقي باللوم على هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا، في حين أن المسودة الروسية تتطلب من المحققين إبلاغ مجلس الأمن وبعد ذلك تحديد على من تقع المسئولية.