أسعار الألبان اليوم.. «السائب» بـ20 جنيهًا
تباينت أسعار الألبان، اليوم الأربعاء، في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ «كامل الدسم» من 18 - 25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر كيلو اللبن «السائب» من 16 - 20 جنيهًا.
تباينت أسعار الألبان، اليوم الأربعاء، في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ «كامل الدسم» من 18 - 25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر كيلو اللبن «السائب» من 16 - 20 جنيهًا.
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